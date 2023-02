Giochi gratis Game Boy e Game Boy Advance, arriva un chiarimento da Nintendo

Nel corso del Direct di pochi giorni fa, è stato confermato che Nintendo Switch Online accoglie ufficialmente i giochi Game Boy e Game Boy Advance nel proprio catalogo.

Il catalogo in continua espansione sarà accessibile gratis e in qualunque momento per gli utenti iscritti al servizio online (lo trovate anche su Amazon).

intendo ha già annunciato che tutti gli utenti iscritti al servizio Switch Online potranno già scaricare immediatamente le app dedicate su entrambe le console (anche se GBA sarà disponibile solo per gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo).

Ora, come riportato anche da Nintendo Life, la Casa di Mario ha confermato che la libreria Game Boy di Switch non ha un programma fisso relativamente alle uscite.

Nintendo ha sfornato costantemente giochi classici per il suo servizio Switch Online, tanto che è chiaro che ogni pubblicazione sembra essere pianificata. Ad ogni modo, questo non significa necessariamente che i fan debbano aspettarsi la stessa cosa relativamente al catalogo Game Boy.

Stephen Totilo di Axios Gaming ha infatti contattato Nintendo dopo il lancio dei nuovi servizi Game Boy e Game Boy Advance per Switch Online per chiederle con quale frequenza i fan possono aspettarsi l’aggiunta di giochi al servizio.

In breve, la Grande N ha risposto: «Non c’è un calendario fisso per le nuove uscite, ma ogni collezione continuerà a crescere».

Anche se quindi non c’è un calendario prestabilito, sappiamo che al momento sono stati annunciati cinque giochi per ciascun servizio, tra vari capitoli di Zelda a Fire Emblem, Pokémon e persino il classico RPG Golden Sun.

Sono inoltre in arrivo alcune esclusive per i servizi giapponesi Switch Online Game Boy e GBA, ragion per cui i fan possono dormire sonni tranquilli.

Ad ogni modo, se vi siete persi tutti gli annunci arrivati nell’ultimo Nintendo Direct, sulle nostre pagine potete trovare il recap con tutti i reveal e i trailer mostrati durante la presentazione.

