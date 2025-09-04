Il catalogo di Nintendo Switch Online continua a espandersi con nuove gemme del passato, e questa volta tocca a un titolo che ha fatto parlare di sé per ragioni tanto ludiche quanto estetiche: Forsaken 64, sparatutto futuristico pubblicato originariamente da Acclaim nel 1998, fa ufficialmente il suo ingresso nel catalogo del servizio in abbonamento da oggi 4 settembre 2025 (via VGC).

Il gioco rappresenta una curiosa testimonianza di come l'industria videoludica dell'epoca sperimentasse con generi e meccaniche innovative, offrendo un'esperienza di volo spaziale che sfidava le convenzioni del genere degli sparatutto in prima persona.

Ambientato in un futuro distopico, Forsaken 64 catapulta i giocatori ai comandi di una navicella spaziale attraverso labirintici scenari con numerosi corridoi, tunnel e nemici robotici. La peculiarità principale del titolo risiede nella sua meccanica di controllo unica: l'assenza totale di gravità permette movimenti omnidirezionali e rotazioni complete della nave, creando un'esperienza di gioco che può risultare disorientante per chi non è abituato a questo tipo di libertà spaziale.

Questa caratteristica lo distingueva nettamente dagli altri sparatutto dell'epoca, richiedendo ai giocatori un periodo di adattamento più lungo rispetto ai titoli convenzionali del genere.

Oltre alle sue qualità ludiche, Forsaken 64 è ricordato per aver presentato una delle copertine più enigmatiche nella storia dei videogiochi: ci riferiamo nello specifico alla versione nordamericana, che mostrava il volto di una donna con una lacrima che scendeva lungo la guancia e un tatuaggio a forma di cuore con la scritta "Forsaken", creando un contrasto stridente con il contenuto effettivo del gioco.

Forsaken 64 non sarà accessibile attraverso l'applicazione standard Nintendo 64 di Switch Online, ma richiederà il download dell'app separata "Per un pubblico maturo", progettata specificamente per tenere i contenuti per adulti lontani dai giocatori più giovani.

Il titolo si unisce così a una selezione esclusiva che include Turok: Dinosaur Hunter, Turok 2: Seeds of Evil, Shadow Man e Perfect Dark, diventando il quinto gioco disponibile in questa versione "adulta" della piattaforma: potete già giocarlo da questo momento, scaricando semplicemente l'aggiornamento della relativa applicazione.

Ricordiamo che è necessario essere iscritti al Pacchetto Aggiuntivo per accedere a questi contenuti (lo trovate su Amazon): il catalogo Nintendo 64 non è infatti incluso nella versione standard del servizio.