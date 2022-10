Nintendo Switch OLED edizione speciale Splatoon 3 disponibile su eBay! Affrettatevi!

La console Nintendo Switch OLED è sicuramente una delle più ambite sul mercato e l’edizione speciale dedicata a Splatoon 3 avrà sicuramente catturato l’attenzione di tutti gli appassionati della serie, tanto da essere terminata in breve tempo da diversi rivenditori.

Nel caso non foste riusciti ad acquistarne una in tempo, vi segnaliamo che su eBay è ancora possibile trovarne qualche pezzo. Dato che la disponibilità è molto ridotta, vi consigliamo di non perdere altro tempo e correre a comprare la console!

Nintendo Switch OLED edizione speciale Splatoon 3 è dotata di uno splendido schermo da 7″ OLED, che offre una qualità decisamente maggiore rispetto al classico LED adottato in precedenza, un ampio stand regolabile, una nuova dock per il collegamento alla TV dotata anche di un connettore Ethernet (per prestazioni superiori durante il gioco online), una memoria interna da 64GB (raddoppiando quindi la dotazione precedente) e potenti altoparlanti integrati per offrire un’immersione ancora maggiore. Ovviamente, il resto delle specifiche rimane lo stesso, così come la sua potenza, garantita dall’impiego del SoC NVIDIA Tegra X1.

Nintendo Switch OLED edizione speciale Splatoon 3 si propone quindi come una versione rivisitata di Switch pensata soprattutto per chi ancora non ne possiede un’esemplare o desidera giocare al meglio in mobilità, godendosi i colori intensi e l’elevato contrasto che solo un display OLED più offrire. Tutti i dettagli della Nintendo Switch OLED sono stati personalizzati con i colori e le decalcomanie che ricordano Splatoon 3: dai Joy-Con all Dock, con tanto di custodia personalizzata a corredo. Il tutto con un’estetica coloratissima che non è l’ideale per chi ama la morigeratezza. Ma forse, se amate la morigeratezza, non siete neanche le persone giuste per Splatoon 3.

Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di acquistarlo subito, prima che le scorte terminino ancora una volta! Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.