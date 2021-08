Nintendo Switch Lite Dialga & Palkia Edition, prenotalo ora da Gamestop!

Annunciata solo pochi giorni fa, la nuova Dialga & Palkia Edition di Nintendo Switch Lite è già prenotabile da Gamestop! A campeggiare sulla parte posteriore della console troveremo Dialga e Palkia, due Pokémon leggendari rispettivamente di tipo Acciaio/Drago e Acqua/Drago. Come avvenuto per l’edizione dedicata a Zacian e Zamazenta, anche in questo caso la colorazione dei tasti subirà una variazione, stavolta verso il nero, una differenza netta con il bianco delle colorazioni Lite standard.

A differenza della sua versione “standard”, Nintendo Switch Lite è una console totalmente portatile, che rinuncia ai Joy-Con e al collegamento al televisore di casa tramite dock, includendo i controlli direttamente sulla macchina e limitando l’ingresso USB esclusivamente allo scopo di ricarica. Il dispositivo ha dimensioni più contenute e può essere trasportato facilmente in giro, i suoi colori opachi sopravvivono incolumi alle ditate e le plastiche consentono di avere una presa decisa.

La componentistica a bordo è la stessa della sua “sorella maggiore”, ma troviamo un display LCD leggermente più piccolo (5,5″), mentre la batteria integrata assicura dalle quattro alle sette ore di autonomia a seconda della complessità del titolo a cui stiamo giocando. All’interno della confezione, oltre alla console, è presente anche il caricabatterie da collegare ad un qualsiasi presa di corrente e la ricarica completa della batteria avviene in circa tre ore.

Nintendo Switch Lite Dialga & Palkia Edition è un pezzo che non può assolutamente mancare nella collezione di ogni appassionato della grande N e delle piccole e simpatiche creature di Game Freak. La console sarà disponibile dal prossimo 5 novembre e, nel caso foste interessati, vi consigliamo di prenotarla al più presto così da riceverla comodamente a casa vostra in tempo per il Day One, dato che i pezzi saranno davvero limitati.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Clicca qui per prenotare Nintendo Switch Lite: Dialga & Palkia Edition «