Nintendo Switch, l’aggiornamento 16.0.2 è disponibile da ora: ecco cosa cambia

Da questo momento è ufficialmente disponibile un nuovo aggiornamento a sorpresa per Nintendo Switch: la versione 16.0.2 del firmware per la console ibrida è scaricabile e installabile su tutti i modelli della console.

Che possediate dunque l'ultima Switch OLED o anche la versione Lite, potrete aggiornare la vostra console in tutta sicurezza, ma non dovreste aspettarvi grandi cambiamenti degni di nota.

Proprio come già accaduto in occasione della scorsa patch, la casa di Kyoto ha infatti chiarito che il nuovo aggiornamento di Nintendo Switch servirà principalmente per garantire una migliore stabilità del sistema.

Il changelog ufficiale riporta infatti semplicemente «miglioramenti generali alla stabilità del sistema per migliorare l’esperienza degli utenti»: una dicitura che ormai molti appassionati avranno imparato a memoria (via Nintendo Life).

Il dataminer OatmealDome segnala che la principale modifica implementata con il nuovo aggiornamento di sistema dovrebbe essere il fix per un memory leak del modulo SSL, dato che c’è un’unica novità relativa a una funzione.

Inoltre, Nintendo ha colto l’occasione per aggiornare la consueta lista di parolacce non consentite su Switch: sembra che le uniche modifiche siano però avvenute per il vocabolario giapponese, dove la casa di Kyoto si è preoccupata di censurare il termine “adhd”.

Per il momento non sono stati segnalati ulteriori fix nascosti o feature aggiuntive, dunque dovrebbe essersi trattato di un semplice aggiornamento di routine per Nintendo Switch.

Non possiamo che invitarvi a scaricare la nuova patch per la console ibrida il prima possibile: se dovessero emergere ulteriori novità al riguardo, vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine.

