Animal Crossing: New Horizons (qui la nostra recensione), il titolo che ha accompagnato milioni di giocatori durante il periodo di lockdown e oltre, si appresta ad accogliere una massiccia espansione gratuita che promette di ravvivare l'interesse anche tra chi aveva abbandonato la propria isola virtuale. L'aggiornamento alla versione 3.0, previsto in concomitanza con il lancio dell'edizione per Switch 2 il 15 gennaio 2026, rappresenta un punto di svolta per il franchise.

Tra le novità più sorprendenti spicca l'arrivo di console Nintendo giocabili all'interno del gioco stesso. Gli abitanti dell'isola potranno infatti arredare le proprie abitazioni con repliche fedeli di hardware storici come il Famicom originale, il NES americano, il Game Boy e il Super Famicom. Ma non si tratta di semplici oggetti decorativi: i possessori di un abbonamento attivo a Nintendo Switch Online potranno effettivamente utilizzare queste console in miniatura per giocare ai titoli retro inclusi nel servizio, creando un affascinante gioco nel gioco.

Queste chicche nostalgiche non saranno immediatamente disponibili, ma diventeranno acquistabili nel negozio di souvenir di una nuova struttura che farà la sua comparsa sulle isole: un hotel con molo. Man mano che il prestigio di questa struttura ricettiva crescerà, il catalogo del negozio si arricchirà progressivamente, includendo anche giocattoli Nintendo d'epoca come l'Ultra Hand, l'Ultra Machine e il Love Tester, oggetti che hanno fatto la storia dell'azienda giapponese ben prima dell'era videoludica.

Sul fronte delle collaborazioni esterne, l'aggiornamento segna un territorio inesplorato per la serie. Il colosso danese LEGO fa il suo ingresso nel mondo di Animal Crossing attraverso il servizio Nook Shopping, dove i giocatori potranno ordinare un'ampia gamma di arredi ispirati ai celebri mattoncini: letti, tavoli da lavoro, camini, piante, divani e persino indumenti a tema. Si tratta di un connubio inedito tra due universi ludici storicamente distinti, che potrebbe aprire la strada a future sinergie considerando le recenti espansioni di Lego nel settore videoludico.

Prodotto in caricamento

Ma Nintendo non dimentica il proprio ecosistema di franchising. Gli amiibo, le statuette con chip NFC che hanno conosciuto fortune alterne nel corso degli anni, trovano nuova linfa vitale grazie all'integrazione con The Legend of Zelda e Splatoon. Avvicinando gli amiibo della saga di Link, i giocatori sbloccheranno oggetti iconici come la Triforza, la Spada Suprema, la Maschera di Majora e un'ocarina, oltre a costumi tematici. L'aspetto più interessante riguarda l'introduzione di nuovi personaggi residenti: Tulin e Mineru dal mondo di Zelda potranno stabilirsi permanentemente sull'isola del giocatore, portando con sé l'atmosfera di Hyrule.

Analogamente, gli amiibo di Splatoon permetteranno di incontrare Cece e Viché, due nuovi abitanti vestiti con gli inconfondibili outfit della serie di sparatutto a base di inchiostro. Il catalogo di Nook Shopping si arricchirà anche di armadietti e copricapi degli Inkling, permettendo ai fan della serie di trasformare la propria isola in un avamposto del mondo colorato di Splatoon.

L'aggiornamento gratuito sarà disponibile per tutti i possessori della versione originale di Animal Crossing: New Horizons su Nintendo Switch, mentre una Switch 2 Edition dedicata vedrà la luce insieme alla nuova console. Questa strategia conferma l'intenzione di Nintendo di mantenere vivo l'interesse attorno a uno dei suoi titoli di maggior successo commerciale, che ha venduto oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo, pur accompagnando la transizione verso la nuova generazione hardware.