Nintendo svela nuovi dettagli sull’ultima acquisizione: ecco a cosa lavorerà

Ha destato molta curiosità tra i fan e gli addetti ai lavori l’ultima acquisizione di Nintendo portata a termine questa estate: a differenza dei suoi competitor più importanti, la casa di Kyoto ha infatti preferito non puntare a rafforzare il suo reparto videoludico.

La casa di Nintendo Switch (trovate il modello OLED in sconto su Amazon) ha infatti finalizzato nelle scorse settimane l’acquisizione di Dynamo Pictures, una compagnia specializzata nella produzione di filmati e altri contenuti visivi, che in passato aveva già collaborato con la stessa grande N.

Un ulteriore indizio sulla grande portata di questa operazione arrivò già all’interno dello stesso comunicato ufficiale, che annunciò anche come Dynamo Pictures da quel momento in poi si sarebbe chiamata «Nintendo Pictures».

La casa di Super Mario ha pubblicato proprio pochi istanti fa il sito ufficiale dedicato a Nintendo Pictures, svelandoci qualche dettaglio aggiuntivo su cosa potremo aspettarci da questa nuova acquisizione.

Nel sito ufficiale è stato infatti pubblicato un messaggio, attualmente visibile solo in lingua giapponese (tradotto da Nintendo Life) che anticipa la volontà di sfruttare la nuova compagnia per produrre filmati con i più amati protagonisti della grande N:

«Vogliamo che gli utenti in tutto il mondo conoscano i personaggi di Nintendo creando video che rimangano per sempre nei loro ricordi».

L’intento è quello di amplificare dunque la produzione di filmati e video, analizzando costantemente il mercato per scoprire quali contenuti sono ritenuti più interessanti dalla community e adeguarsi di conseguenza.

Sfortunatamente, il comunicato ufficiale appare molto scarno e non è chiaro a quali categorie di filmati si riferisca: considerando l’intento di far conoscere i personaggi Nintendo, potrebbe trattarsi di nuovi filmati promozionali così come di progetti più ambiziosi come serie animate o film.

Difficile attualmente sapere con certezza quali siano i piani della casa di Kyoto, ma ciò che appare invece evidente è che Nintendo Pictures sia per la compagnia un’acquisizione estremamente ambiziosa: non ci resta che incrociare le dita e attendere ulteriori novità.

