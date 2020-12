Nintendo Indie World: tutti gli annunci in un solo posto

Nintendo Indie World si è appena concluso e possiamo dare uno sguardo insieme a tutti gli annunci che sono arrivati dall’evento delle ore 18:00.

A spiccare in modo particolare è l’arrivo di Among Us, il fenomeno pop dell’anno che si è portato a casa la statuetta come miglior multiplayer a The Game Awards, con tanto di cross-play.

Ovviamente, sono tanti altri i reveal freschi di giornata, con alcuni “disponibile ora” e altri prodotti molto interessanti in programma per l’inizio del 2021.

Potete godervi la presentazione in video grazie al player sottostante mentre proseguendo oltre avrete a disposizione tutti gli annunci in un solo posto.

Questi i principali:

Among Us di InnerSloth: scopri quale dei tuoi amici è un impostore in incognito in Among Us, il gioco di deduzione sociale di sopravvivenza che sta riscuotendo grande successo. Collabora per completare le attività su un’astronave prima che l’impostore saboti o butti fuori gli altri giocatori. Pensi che un compagno di equipaggio si comporti in modo strano? Organizza riunioni di emergenza e discuti chi è il sospetto impostore… ma assicurati di essere sicuro prima di votare per espellere qualcuno nei freddi confini dello spazio. Among Us è in lancio su Nintendo Switch più tardi oggi con possibilità di gioco multipiattaforma!

Altri giochi presentati in una porzione collettiva dell’evento includono Finding Paradise, Hazel Sky, Hoa, Kosmokrats e Trash Sailors.

Un evento che, in vista della stagione natalizia, rimpolpa il catalogo di produzioni esclusivamente digitali e indipendenti per l’ibrida della Grande N.

Per grandi annunci, evidentemente, l’appuntamento è ormai fissato al 2021, dove Nintendo è attesa da appuntamenti importanti come quelli con il sequel The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Bayonetta 3.