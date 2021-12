Nintendo Indie World del 15 dicembre: dove seguire tutti gli annunci per Switch

Con una nota stampa appena diffusa, Nintendo ha annunciato un nuovo appuntamento con la sua serie di dirette Indie World, durante le quali presenta i videogiochi indipendenti più interessanti che sono in arrivo sulla sua console di riferimento, Nintendo Switch.

Se non vedete l’ora di scoprire quali sono le prossime piccole chicche in uscita su Switch, la data da cerchiare sul calendario è il 15 dicembre, con lo streaming che prenderà il via alle ore 18.00 italiane.

Lo show dovrebbe avere una durata di circa 20 minuti e, sebbene la casa di Kyoto non abbia anticipato i contenuti dell’evento, sembra abbastanza pacifico aspettarsi un focus sul 2022, più che un numero corposo di uscite a sorpresa da qui alla fine del 2021. Potrete seguire l’evento direttamente di seguito.

A proposito di Nintendo Switch, in queste ore la console ha fatto parlare di sé per gli ottimi risultati sul mercato che ha fatto registrare anche quest’anno. Ciò nonostante, le vendite dicono molto anche sulla crisi dei semiconduttori che ha funestato il 2021, considerando che allo stato attuale il passo del mercato se la gioca con Nintendo Wii U.

In merito di piccole perle indie su Nintendo Switch, di recente la console ha accolto anche l’apprezzato Death’s Door, molto premiato dalla critica. Da tenere d’occhio, in caso ve lo foste perso, anche Loop Hero, che su Switch è arrivato solo pochissimi giorni fa. E chissà che Nintendo Indie World, ormai imminente, non ci sveli qualche altra perla dello stesso livello per il futuro.

Se, invece, siete in cerca di dettagli su come scegliere la vostra Switch, perché non sapete decidervi tra standard, OLED e Lite, potete fare riferimento alla nostra pratica guida.