Nintendo, incendio colpisce la sede giapponese della compagnia

I servizi di emergenza sono intervenuti per un incendio all’interno del centro di sviluppo Nintendo della città di Kyoto, il 15 agosto scorso.

Secondo la polizia locale e i vigili del fuoco, i dipendenti presenti sul posto sono riusciti a spegnere il focolaio prima che si sviluppasse.

L’incendio è stato contenuto e spento in una stanza al terzo piano del centro di ricerca e sviluppo. Otto autopompe sono arrivate sul posto per rispondere alla chiamata d’emergenza proveniente dal quartier generale di Nintendo.

La polizia e i vigili del fuoco di Kyoto stanno attualmente indagando sulle cause dell’incendio: i primi soccorritori ritengono che il problema sia stato causato da un dispositivo elettronico in carica nella stanza al terzo piano (via Game Rant).

Fortuna vuole che l’incendio sua avvenuto poche settimane dopo che Nintendo aveva delineato i piani di emergenza per la sede centrale giapponese, le quali prevedono procedure in caso di forti terremoti.

Gli impiegati sono stati infatti in grado di tenere a bada l’incendio abbastanza rapidamente prima dell’arrivo dei primi soccorritori grazie al protocollo di emergenza.

Vero anche il Giappone sta vivendo una stagione estiva da record, con un afa intensa che ha raggiunto i 35 gradi Celsius (paria a 95 gradi Fahrenheit). Il caldo estivo e la siccità potrebbero quindi essere stati un fattore che ha provocato l’incendio, il quale non ha causato alcun ferito tra i dipendenti Nintendo, così come eventuali danni alle risorse della compagnia.

