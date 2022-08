Il nuovo Kirby è appetitoso, costa pochissimo ed esce subito

Quando è stato presentato per la prima volta, Kirby’s Dream Buffet ci è sembrato come un Fall Guys in salsa Kirby, ma con un pizzico di Katamari. E, a quanto pare, ci avevamo visto giusto!

Protagonista oggi di un nuovo trailer, questo peculiare videogioco ci fa vivere quello che Nintendo definisce «un grand prix Gourmet», con una corsa all’ultima pietanza. Fino a quattro giocatori potranno sfidarsi in corse e mini giochi ambientati in croccanti e gustosi piatti dolcissimi (!).

Alla fine di tutte le sfide, il Kirby più paffuto e che quindi si sarà goduto meglio le leccornie sarà nominato vincitore.

Nintendo ha confermato che il gioco è in uscita solo su Nintendo eShop per Switch (trovate la console su Amazon in pronta consegna), quindi non aspettatevi di trovarlo in formato fisico nei negozi. In compenso, il prezzo sarà davvero economico: si parla di solo 14,99 euro per acquistarlo, con l’uscita dietro l’angolo. Il day-one, infatti, è il 17 agosto prossimo.

«Una vera festa per i sensi questa gara a quattro portate! Fino a quattro affamati Kirby dovranno correre, gareggiare in minigiochi e combattere tra cremosi e croccanti piatti straripanti di cioccolato, gelato e altre delizie» scrive la grande N su eShop, per presentare il gioco.

Subito dopo, conferma in che modo potremo condividere l’esperienza:

«Gioca 1 contro 1 sulla stessa console, metti alla prova le tue abilità di sgranocchiatore contro altri tre giocatori nella stessa stanza, tramite il multiplayer wireless locale, oppure sfida amici lontani online utilizzando una password condivisa. Hai ancora voglia di competere? Affronta giocatori di tutto il mondo nel multiplayer online».

Kirby’s Dream Buffet, quindi, permetterà sia di sfidarsi in locale stando nella stessa stanza, sia di giocare con amici mirati con cui condividere una password per la lobby, sia di affrontare altri giocatori casuali da tutto il mondo.

A questo punto, siamo curiosi di mettere le mani su questa curiosa avventura della pallina rosa più famosa dei videogiochi, che sposa un’anima da Katamari.

La più recente uscita di Kirby, vi ricordiamo, lo aveva visto alle prese per la prima volta con le tre dimensioni, nell’interessantissimo Kirby e la Terra Perduta. Ora, è il momento di abbandonare gli scenari post-apocalittici per dedicarsi a un po’ torte e pasticcini.