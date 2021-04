Nintendo eShop, sconti fino all’80% su oltre 400 giochi Switch: c’è Hades

In occasione del Nintendo Indie World, la presentazione dedicata interamente ai migliori titoli indipendenti in uscita su Switch, la casa di Kyoto ha deciso oggi di offrire ai suoi utenti tantissimi imperdibili sconti fino all’80% sull’eShop.

L’Indie World è stata l’occasione per svelare diversi giochi interessanti ed avvicinare il proprio pubblico al mondo dei titoli indipendenti, anche grazie a sconti imperdibili su oltre 400 titoli.

Tra le tantissime offerte che vi vogliamo segnalare c’è anche uno dei capolavori usciti nell’ultimo anno e vincitore di diversi premi Game of the Year: stiamo parlando naturalmente di Hades, il roguelike realizzato da Supergiant Games.

Un’altra offerta molto interessante riguarda invece la Hotline Miami Collection, scontata al 75% e che include entrambi gli apprezzatissimi capitoli della saga realizzata da Dennaton Games.

Altri giochi di spessore in offerta che vogliamo menzionare, tra i tantissimi in offerta, sono sicuramente John Wick Hex, Shantae and the Seven Sirens e Wandersong.

Di seguito vi proponiamo una nostra piccola selezione dei tantissimi titoli indie in offerta sul Nintendo eShop:

Potete controllare voi stessi tutti i titoli attualmente in offerta sul Nintendo eShop cliccando sul seguente link, o più semplicemente dalla vostra console nella sezione dedicata alle promozioni in corso.

Vi ricordiamo che il 5% della vostra spesa sarà poi riconvertito in punti d’oro, che potrete utilizzare successivamente per scontare maggiormente ulteriori giochi.

La promozione terminerà il 25 aprile, quindi vi suggeriamo di approfittare il prima possibile di queste fantastiche offerte.

Secondo gli ultimi rumor che stanno circolando in rete, potrebbe inoltre arrivare un annuncio misterioso riguardante Nintendo e Microsoft.

L’ipotesi più probabile, nel caso ciò venisse confermato, è che possa trattarsi dell’arrivo di Xbox Game Pass su Switch.

Dopo l’Indie World c’è invece grande attesa per il prossimo Nintendo Direct, che con molta probabilità dovrebbe svolgersi direttamente all’E3, dato che per quest’anno sarà esclusivamente in digitale.