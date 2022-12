Nintendo eShop, al via i Saldi di Capodanno con sconti fino all’80%: ecco i migliori

Nintendo si prepara a dire ufficialmente addio al 2022 con i nuovi imperdibili Saldi di Capodanno, le nuove offerte di eShop dedicate ai migliori giochi su Switch, che includono anche alcune esclusive first party.

Tra le nuove offerte non troverete infatti soltanto le migliori produzioni di terze parti, ma anche alcune delle esclusive più vendute e amate come Mario Kart 8 Deluxe (se lo preferite in edizione fisica, lo trovate anche su Amazon) e con sconti che possono arrivare fino all’80%.

Tutte le nuove promozioni sono attive da questo momento e dureranno fino all’8 gennaio 2023: avrete dunque tempo di festeggiare a dovere il nuovo anno, con poco più di una settimana a disposizione per consultare tutte le offerte.

Grazie alle nuove offerte potrete trovare oltre 3000 articoli a prezzi imperdibili: elencarveli tutti sarebbe davvero complicato, motivo per il quale vi suggeriamo di consultare l’elenco completo al seguente indirizzo.

Per darvi comunque un piccolo assaggio di ciò che vi aspetta e aiutarvi nella ricerca del vostro prossimo gioco Switch preferito, abbiamo deciso di elencarvi di seguito una nostra selezione dei migliori giochi attualmente in sconto su Nintendo eShop:

Nintendo eShop: migliori giochi in offerta a Capodanno

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy a 15.99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 60%

a 15.99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 60% Cult of the Lamb a 19,99€ (anziché 24,99€) – Sconto del 20%

a 19,99€ (anziché 24,99€) – Sconto del 20% Disney Dreamlight Valley a 22,49€ (anziché 29,99€) – Sconto del 25%

a 22,49€ (anziché 29,99€) – Sconto del 25% Kirby’s Dream Buffet a 10,49€ (anziché 14,99€) – Sconto del 30%

a 10,49€ (anziché 14,99€) – Sconto del 30% LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Deluxe a 34,99€ (anziché 69,99€) – Sconto del 50%

a 34,99€ (anziché 69,99€) – Sconto del 50% Mario Kart 8 Deluxe a 39,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 33%

a 39,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 33% Metro 2033 Redux a 4,99€ (anziché 24,99€) – Sconto dell’80%

a 4,99€ (anziché 24,99€) – Sconto dell’80% Persona 5 Royal a 41,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 30%

a 41,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 30% Sid Meier’s Civilization VI a 5,99€ (anziché 29,99€) – Sconto dell’80%

a 5,99€ (anziché 29,99€) – Sconto dell’80% Sonic Mania a 9.99€ (anziché 19.99€) – Sconto del 50%

a 9.99€ (anziché 19.99€) – Sconto del 50% Super Mario Party a 39,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 33%

a 39,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 33% Ori and the Will of the Wisps a 7,49€ (anziché 29,99€) – Sconto del 75%

a 7,49€ (anziché 29,99€) – Sconto del 75% The Legend of Zelda: Link’s Awakening a 39,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 33%

a 39,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 33% TMNT: The Cowabunga Collection a 29,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 25%

a 29,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 25% WarioWare: Get It Together! a 34,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 30%

Come evidenziavamo in precedenza, queste sono solo alcune delle numerose offerte che potete trovare su Nintendo eShop a partire da questo momento per festeggiare il capodanno: vi consigliamo dunque di controllare accuratamente la lista per non perdervi neanche un’occasione.

Ricordiamo che le offerte di Natale sono finite soltanto poche ore fa, ma la casa di Kyoto ha deciso di sorprendere gli utenti in queste ore con tanti numerosi nuovi sconti molto interessanti.

Se volete assicurarvi di non fare alcun acquisto sbagliato durante i nuovi saldi, abbiamo riepilogato per voi i peggiori giochi usciti su Switch durante il 2022. Cogliamo l’occasione per ricordarvi di controllare che tutti i vostri giochi e console siano aggiornate, specialmente dopo l’ultimo bug segnalato da Nintendo. Fortunatamente, tutti i giochi che scaricherete da eShop grazie ai Saldi di Capodanno saranno automaticamente aggiornati all’ultima versione.