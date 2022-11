Nintendo è pronta per Milan Games Week: vi farà giocare tantissimo

Milan Games Week sta tornando alla grande e Nintendo non poteva certo mancare con tutte le sue novità, che potrete provare nell’immenso padiglione.

La grande N infatti sarà una dei protagonisti indiscussi dell’edizione 2022, con uno spazio di ben 1.000 mq nell’ampia Gaming Zone powered by GameStop, all’interno del Padiglione 16.

Al centro della scena, non possono mancare Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, gli ultimissimi titoli disponibili in esclusiva su console Nintendo, in mano ai giocatori da pochi giorni.

I fan avranno l’impressione di immergersi nel mondo senza confini del nuovo open world grazie a una parete intera dove esplorare la mappa di Paldea e potranno scattare una foto insieme ai tre Pokémon iniziali dei nuovi videogiochi – Sprigatito, Fuecoco e Quaxly – da condividere poi sui social media utilizzando l’hashtag #PokemonScarlattoVioletto.

Ma non saranno solo i Pokémon (che potete approfondire nella nostra guida) ad essere protagonisti, ovviamente. Ad affiancare le ultime novità di casa Nintendo e le attività speciali, sarà dato ampio spazio anche alla line-up completa dell’ultimo anno.

Splatoon 3 avrà infatti un’area dedicata nella Gaming Zone: due agguerrite squadre di 4 giocatori saranno sempre in lotta per far primeggiare il proprio colore. Le emozionanti sfide dello sparatutto più colorato di sempre saranno trasmesse anche sugli schermi della Gaming Zone, permettendo a tutto il pubblico della fiera di assistere alle furiose battaglie all’ultima macchia.

Anche Bayonetta 3, l’action di PlatinumGames con un gameplay frenetico alla ricerca dell’eccesso e dello stupore per il giocatore, avrà un’area dedicata, accompagnata dal divertente Mario Strikers Battle League Football, titolo in cui gli amati personaggi del Regno dei Funghi si sfidano a Strike, uno sport 5 contro 5 del tutto simile al calcio, ma senza tutte quelle fastidiose regole.

Nintendo non si farà attendere neanche nelle attività che animeranno il Main Stage di Milan Games Week, coccolando fan e appassionati con conferenze e iniziative speciali. Si comincia venerdì 25 dalle 13.00 alle 13.30 con un momento dedicato a Mario Kart 8 Deluxe. Sul palco andranno in scena sfide mozzafiato al volante dei velocissimi kart, il momento ideale per scoprire i circuiti del Pass Percorsi Aggiuntivi.

Sabato 26 novembre dalle 16.00 alle 16.45, a salire sul palco centrale saranno i mostriciattoli tascabili con Pokémon Scarlatto e Violetto. Mentre domenica 27 novembre dalle 12.30 alle 13.00, Milan Games Week & Cartoomics diventerà la fiera più colorata di sempre con Splatoon 3 che sarà protagonista di un panel.

Nintendo vi aspetta a Milan Games Week & Cartoomics, non mancate!