Nintendo Direct Mini: recap di tutti gli annunci | Ecco Monster Hunter e Ori and the Will of the Wisps!

Passiamo in rassegna tutte le notizie che arriveranno da Nintendo Direct Mini in svolgimento, a partire dalla conferma ufficiale di un nuovo episodio di Monster Hunter per la console Switch!

Ore 16.02 è stato confermato ufficialmente Monster Hunter: Rise, come era stato annunciato dai rumor. Il gioco è in arrivo il 26 marzo 2021.

L’ultimo episodio della serie di questo GdR d’azione vede i giocatori affrontare temibili mostri e raggiungere nuove altitudini. Verranno trasportati nel variopinto villaggio di Kamura, sereno insediamento di montagna che offrirà loro un’esperienza culturale unica e tecniche e strumenti di caccia innovativi.

Grazie all’impiego degli speciali insetti filo, i cacciatori saranno in grado di spingersi in ogni direzione, riuscendo così anche a scalare rupi e strutture altissime. Tutte le aree di combattimento disponibili all’interno delle mappe di gioco sono connesse tra loro senza soluzione di continuità, permettendo quindi l’esplorazione di vasti scenari verticali senza interruzioni dovute al caricamento.

Sarà disponibile anche un’Edizione deluxe solo digitale che include, oltre al gioco completo, anche il Deluxe Kit DLC Pack con contenuti aggiuntivi come lo stile armatura cacciatore (set) “Kamurai”, gesti esclusivi, oggetti ornamentali e altro.

Il 26 marzo 2021, oltre al gioco uscirà anche una Collector’s Edition, che includerà una copia fisica del gioco, un codice download per il Deluxe Kit DLC, un amiibo di Magnamalo, una spilla smaltata e degli adesivi. Il pre-order è disponibile da oggi.

Ore 16.03 Capcom ha annunciato ufficialmente anche Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, in uscita il prossimo anno.

In questo titolo al momento ancora in fase di sviluppo, il giocatore veste i panni di un Rider, amico di celebri mostri della serie Monster Hunter, insieme ai quali si tuffa in un’epica avventura.

Ulteriori informazioni su questo gioco di ruolo incentrato sulla storia, disponibile per Nintendo Switch nell’estate 2021, verranno rivelate in seguito.

Ore 16.05 Nintendo ha confermato che al termine di questo Direct seguirà un Monster Hunter Direct dedicato ai due titoli.

Ore 16.06 Fitness Boxing 2 è in arrivo su Switch per aiutarvi a tenervi in forma. Sarà anche inclusa una modalità a due giocatori per divertirvi in compagnia. In arrivo il 4 dicembre, con i pre-ordini attivi da oggi.

Basterà impugnare i controller Joy-Con, selezionare un brano musicale e un percorso e prepararsi a una gran varietà di allenamenti di boxe! Il giocatore può scegliere tra nove istruttori, ognuno con la sua peculiare personalità. Tre di loro sono nuovi della serie: Karen, Janice e Hiro.

Man mano che il giocatore procede con l’allenamento, il legame con l’allenatore diventa più forte e potrà persino personalizzarne l’abbigliamento e ampliarne la varietà di esercizi. È anche prevista una modalità per due giocatori, una funzione di avviso e la possibilità di disattivare alcune mosse di boxe. È anche possibile importare i dati di salvataggio di Fitness Boxing.

Ore 16.07 vediamo da vicino Disgaea 6 e alcune delle sue novità. È in uscita solo su Nintendo Switch il prossimo anno.

Disgaea 6: Defiance of Destiny è il primo titolo della serie a usare dei modelli 3D, ed è caratterizzato da personaggi che spiccano per la loro personalità e dal ritorno dell’intenso sistema di combattimento che ha reso questa serie così amata.

Disgaea 6: Defiance of Destiny è un’esclusiva per Nintendo Switch e sarà disponibile nell’estate 2021, rappresentando una sfida al buon senso, al genere e al destino.

Ma le notizie su Disgaea non finiscono qui: a partire dalle 10:00 del 23 settembre fino alle 23:59 ora locale del 29 settembre, la versione integrale di Disgaea 5 Complete sarà giocabile gratuitamente per un periodo di tempo limitato in uno speciale evento Giochi in prova, riservato a chi dispone di un’iscrizione a Nintendo Switch Online.

Ore 16.08 un video ci mostra il titolo incentrato sul mondo di gangster Empire of Sin dei Romero.

In questo gioco di strategia, il giocatore fa il suo debutto nel mondo del crimine di Chicago durante il Proibizionismo degli anni ‘20. Starà al giocatore raggirare, ammaliare e suscitare paura per farsi strada in questo mondo fino a raggiungere la vetta, e rimanerci a qualsiasi costo.

Empire of Sin sarà disponibile per Nintendo Switch dal 1° dicembre ed è disponibile per il preordine a partire da oggi.

Ore 16.09 Sniper Elite 4 arriverà su Nintendo Switch nell’inverno 2020.

Nella varietà di scenari più vasta di tutta la storia di Sniper Elite i giocatori troveranno la fisica balistica tipica della serie, sessioni furtive mozzafiato e un’avvincente azione in terza persona.

Sniper Elite 4 sarà disponibile per Nintendo Switch dal periodo natalizio.

ore 16.11 The Long Dark è in uscita oggi su Switch. PGA Tour 2K21, la simulazione di golf di 2K, è in uscita su Switch il 25 settembre.

In questo gioco del genere survival incentrato sull’esplorazione, i giocatori devono affrontare da soli un viaggio in terre selvagge, ghiacciatesi come conseguenza di una catastrofe geomagnetica.

La modalità Wintermute racconta una storia da brivido, mentre la modalità Survival offre ore di divertimento, ma attenzione: qui la morte è definitiva. Sopravvivere diventerà l’unica cosa che conta davvero quando The Long Dark sarà disponibile oggi stesso per Nintendo Switch.

Da oggi, arriva anche Hades, il titolo di Supermassive Games.

In questo dungeon crawler ispirato alla mitologia greca, le migliaia di eventi e di combinazioni di abilità disponibili sono garanzia di un’esperienza unica ogni volta che il giocatore cercherà di farsi strada per fuggire dagli Inferi grazie al potere delle armi mitiche dell’Olimpo.

Ore 16.12 è tempo di un nuovo tuffo nel peculiare Balan Wonderworld, titolo che includerà 12 livelli onirici e che è nato dalla creatività degli autori di Sonic. L’uscita è attesa per il 26 marzo 2021 su Switch.

Nei panni di Leo e di Emma, i giocatori dovranno indossare dei costumi che forniranno loro delle abilità. Ad esempio, un costume con un’abilità ingranaggio permette di interagire con ingranaggi e aprire porte per accedere a nuovi percorsi.

Esistono oltre 80 costumi da trovare, ed è possibile portarne al massimo 3 contemporaneamente. Cambia i costumi per ottenere i cristalli e i Trofei disseminati per i quadri. È anche disponibile una modalità per due giocatori! Combinando le abilità dei vari costumi insieme a un amico, è possibile esplorare luoghi altrimenti inaccessibili.

Ore 16.13 è il momento di Rune Factory 5. La sua uscita rimane fissata per il 2021.

Una vita completamente nuova attende il giocatore nella magnifica avventura offerta da questo coinvolgente GdR.

Il giocatore veste i panni di un ragazzo o di una ragazza che ha perso la memoria e deve rifarsi una vita nella cittadina rurale di Rigbarth in veste di mantenitore della pace. Oltre a proteggere la città, tra i doveri quotidiani ci sarà anche occuparsi del raccolto, pescare nel fiume e prendere parte a festival locali.

Il giocatore potrebbe anche incontrare una persona speciale da frequentare per poi innamorarsi… e persino sposarsi! Il nuovo sistema di combattimento permette di eseguire attacchi in combinazione con gli alleati per sconfiggere i mostri.

Ore 16.14 Ori and the Will of the Wisps arriva ufficialmente su Nintendo Switch! L’uscita del capolavoro di Moon Studios è attesa per la giornata di oggi! Il titolo sbarca anche con un prezioso cofanetto retail in una pregiata Collector’s Edition già prenotabile.

Il pericolo non è una novità per lo spiritello Ori, ma quando il gufetto Ku si ritroverà nei guai, il coraggio da solo non basterà per riunire una famiglia, guarire una terra malata e scoprire la vera identità di Ori. Da Moon Studios, gli sviluppatori dell’acclamato platform d’azione Ori and the Blind Forest, eccone ora il seguito.

Il giocatore potrà avventurarsi in un vasto mondo vivace popolato da nuovi amici e nuovi nemici, animati e raffigurati con una straordinaria grafica dipinta a mano. Con una colonna sonora completamente orchestrale, Ori and the Will of the Wisps continua la tradizione di Moon Studios di creare un perfetto connubio tra azione platform serrata e racconto immersivo e coinvolgente.

Ore 16.15 Nintendo Direct Mini di oggi è terminato e lascia spazio ad approfondimenti a tema Monster Hunter Rise, che vi mostriamo in apertura del nostro articolo.