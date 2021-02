Nintendo Direct ha “tagliato” un gioco in Occidente: di che si tratta?

Il Nintendo Direct andato in onda ieri sera è stato ricco di annunci ma, come spesso accade, ha presentato differenze nelle sue varie edizioni locali.

Ad esempio, in uno dei recenti Mini, è stato presentato Atelier Ryza 2 ma soltanto in Giappone, mentre il gioco di ruolo di Koei Tecmo e Gust è stato spuntato dalla trasmissione occidentale.

Questo capita di consueto per ragioni commerciali legate a collaborazioni locali o semplicemente perché, almeno per il momento, l’uscita di quel determinato prodotto nipponico non è prevista per l’Europa e/o gli Stati Uniti.

La presentazione di ieri ha “omesso” dalle nostre parti un altro titolo che ad oggi è in programma soltanto per il Giappone.

Il gioco in questione si intitola Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi (Crayon Shin-chan: My Summer Vacation With The Professor) ed è una produzione basata sul popolare manga/anime omonimo, arrivato in Italia con il nome semplificato di Shin Chan.

Questo il trailer che lo ha svelato:

Nel gioco, il protagonista Shin-chan si godrà le sue vacanze estive in una piccola città giapponese nella regione del Kyushu.

Il lancio è, ovviamente, stato calendarizzato per la prossima estate e sarà in esclusiva per Nintendo Switch. Ad ora non ci sono piani per il suo sbarco in Europa, purtroppo.

In Giappone, il reveal ha suscitato un certo scalpore perché sarà curato da Kaz Ayabe, il creatore della serie Boku no Natsuyasumi (My Summer Vacation) pubblicata da Sony sulle console PlayStation.

Il franchise – in cui si catturano insetti e si va a pesca, oltre ad altre azioni quotidiane – ha fatto il suo debutto nel 2000, come ricorda l’enciclopedico Brian Ashcraft su Kotaku, e ha costituito una rappresentazione estremamente fedele del Giappone rurale.

Non una bomba per i palati occidentali, che probabilmente preferiranno The Legend of Zelda Skyward Sword HD, ma di certo una chicca che in tanti potrebbero voler vedere nel Vecchio Continente.