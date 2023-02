Un nuovo Nintendo Direct aprirà il 2023 della casa di Kyoto, preparando i giocatori a quelli che saranno i prossimi mesi sulle loro Switch.

Perché se The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è sicuramente il titolo più atteso in tempi brevi, e potete ordinarlo su Amazon, non è certo l’unico videogioco in arrivo.

Di recente è tornato a farsi vedere il reboot di Advance Wars, bloccato da Nintendo lo scorso anno per via della guerra in Ucraina, e potrebbe essere tra i titoli mostrati.

In un Nintendo Direct che potrebbe anche rivelare qualche sorpresa notevole, visto che il nome di Metroid è tornato spesso a a farsi sentire ultimamente.

Nintendo Direct: dove seguire l’evento in italiano

Alle 23:00 di domani, mercoledì 8 febbraio, andrà in onda un Nintendo Direct di circa 40 minuti dedicato principalmente ai titoli per Nintendo Switch in arrivo nella prima metà del 2023.

Come sempre, Nintendo mette a disposizione il suo Direct in diretta sui suoi canali, precisamente su Twitch e su YouTube.

Ma potete seguire l’evento anche nell’embed qui sopra, pronto per essere avviato con un comodo click.

Per sapere cosa mostrerà effettivamente lo Showcase, dovremo aspettare e vedere: il pezzo forte su cui ci aspettiamo maggiori dettagli è ovviamente The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, che si avvicina sempre di più alla data di uscita del 12 maggio.

Ma non è tutto: l’elenco dei titoli papabili nel corso del Direct comprende giochi del calibro di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, Pikmin 4 e – forse – anche Metroid Prime 4, oltre a eventuali sorprese non ancora rese note al pubblico (in molti sperano infatti in una eventuale Zelda HD Collection, in maniera simile a quanto accaduto con Mario lo scorso anno).

Per quanto riguarda il nuovo Zelda, oggi è arrivata una notizia poco incoraggiante per quanto riguarda il prezzo di lancio.

Un Direct che, per altro, arriva in un periodo particolare perché Nintendo ha aumentato gli stipendi dei suoi lavoratori nonostante la flessione nelle vendite.