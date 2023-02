Nintendo annuncia aumenti di stipendi, nonostante i profitti bassi

Come per tutto l’indotto videoludico, anche per Nintendo il 2022 non è stato proficuo come previsto. Tuttavia questo non ha impedito alla grande N di annunciare degli aumenti di stipendi generalizzati.

Merito probabilmente del successo di Switch (la trovate su Amazon) console dei record che ha trainato senza dubbio le finanze dell’azienda in questi anni.

In termini di vendite totali nel 2022 la console ha battuto anche gli illustri predecessori dell’azienda, con dei numeri che davvero era difficile immaginare.

Mentre Pokémon Scarlatto e Violetto hanno anche contribuito a questi numeri notevoli, Nintendo decide di premiare i suoi collaboratori.

Come riporta Kotaku, Nintendo ha annunciato un calo delle vendite di Switch del 20% nel suo ultimo rapporto finanziario.

Nonostante ciò, la casa di Kyoto ha annunciato un aumento salariale complessivo del 10%. Sebbene non sia chiaro se l’aumento si ripercuoterà sugli appaltatori temporanei presso la sede nordamericana, alcune fonti affermano di aver già visto aumenti sostanziali negli ultimi due mesi.

Shuntaro Furukawa, presidente di Nintendo, ha dichiarato che questo aumento è stato deciso per garantire la forza lavoro, con l’obiettivo di crescere.

Decisione che è stata spinta dal Primo Ministro Fumio Kishida, che recentemente ha invitato le aziende a pagare di più i lavoratori dopo che l’inflazione ha raggiunto il punto più alto nel paese dal 1981.

In netto contrasto, per altro, con la tendenza diffusa nel settore dei videogiochi che, come vi abbiamo raccontato di recente, è stato funestato da molti licenziamenti da Riot Games a Microsoft.

La casa di Redmond nello specifico è stata tra le aziende ad aver licenziato tanti dipendenti, tra cui membri del team di Halo Infinite.

Il 2023 si prepara ad essere ancora più scoppiettante per Nintendo, probabilmente, come scopriremo nel Direct recentemente annunciato.