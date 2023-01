Dopo il blocco, Advance Wars per Switch sarebbe pronto all’uscita

Nintendo Switch avrebbe dovuto godere dell’uscita di Advance Wars 1+2: Reboot Camp ma, per via delle sue tematiche, è stato deciso di rinviarlo a data da destinarsi per rispetto nei confronti del popolo ucraino vittima dell’invasione russa.

Il titolo, che ora è riapparso anche su Amazon, propone infatti il remake dello storico titolo per Game Boy Advance che, come suggerisce il nome, parla di un conflitto tra nazioni.

Un scontro bellico che, per quanto cartoonesco e colorato, è pur sempre molto somigliante a ciò che sfortunatamente è accaduto all’inizio dello scorso anno in Ucraina. Per questo motivo Nintendo decise di mettere uno stop al titolo.

Dopo un lunghissimo silenzio alcuni giornalisti, nelle scorse settimane, hanno interrogato Nintendo per capire il destino di Advance Wars 1+2 che, nonostante tutto, non è stato cancellato.

Dopo aver scoperto che il titolo è ancora vivo, ora emergono nuovi indizi riportati da Nintendo Life sul fatto che, forse, la Grande N si sta preparando a pubblicare il gioco.

La raccolta doveva originariamente essere pubblicata su Nintendo Switch nel dicembre 2021, ma il gioco è stato rinviato a tempo indeterminato. Ora Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp è riapparso su numerosi siti di tutto il mondo, facendo credere che la data di uscita sia più o meno prossima.

La notizia del rinvio arrivò infatti nel marzo dello scorso anno, e da allora tutti i principali negozi di ecommerce di tutto il mondo avevano tolto il gioco dalle liste dei preordini.

Ora, insieme al già citato Amazon nostrano, Advance Wars 1+2: Reboot Camp è riapparso su portali come EB Games e Walmart, che erano tra quelli che avevano rimosso il gioco.

Per quanto riguarda il nostro mercato, la divisione italiana di Gamestop lo ha rimesso in lista ma senza una data di uscita. La stessa cosa che, attualmente, succede sul sito italiano di Nintendo che riporta una “data da definire” per l’uscita.

Ovviamente dobbiamo aspettare una conferma a questo punto, ma non che i giocatori di Switch non abbiano niente da giocare in questo momento perché da poco è uscito Fire Emblem Engage.

E anche gli abbonati al servizio Online hanno decisamente di che passare il tempo, con i nuovi giochi gratis del 2023 già pubblicati.