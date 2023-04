Nintendo Cinematic Universe sì o no? I fan sono divisi

Super Mario Bros. – Il Film sta incassando cifre record in tutto il mondo, tanto da diventare ufficialmente il miglior adattamento videoludico di sempre.

Record che aveva in precedenza il secondo capitolo di Sonic, che trovate in Home Video a ottimo prezzo su Amazon, il quale si vede ora costretto a cedere il posto al suo rivale storico.

Del resto, neppure il riccio blu può nulla contro un film le cui musiche sono diventate ufficialmente un patrimonio storico, e che sta facendo incassare tantissimo a Nintendo.

Con i suoi 500 milioni di dollari incassati in meno di due settimane Super Mario Bros. – Il Film è il lungometraggio videoludico più di successo di sempre: ciò darà il via a un vero e proprio Nintendo Cinematic Universe sulla falsariga di quello Marvel? Ai fan l’idea piace, ma non troppo.

Come riportato anche da The Gamer, sul subreddit CasualNintendo, un fan ha postato la sua previsione di un eventuale Nintendo Cinematic Universe, con un’immagine che mostra la “Fase 1” e alcuni titoli di film inventati con personaggi come Star Fox, Zelda e Metroid.

Questo ha inevitabilmente portato a immaginazioni alternative di un futuro simile al MCU, con altre immagini create dai fan che mostrano film su Kirby e Donkey Kong.

Alcune di queste idee hanno riscosso un grande successo tra i fan e alcuni hanno persino creduto che fossero ufficiali. Tuttavia, è arrivato anche un – inevitabile – contraccolpo da parte di chi proprio non ci starebbe.

Qualcuno ha infatti dichiarato, senza troppi complimenti: «Odio l’idea degli universi cinematografici», scrive un redditor. «Voglio solo guardare un film senza dover guardare i precedenti».

Marvel è stata forse la pioniera del concetto di universo cinematografico, e si può notare la sua influenza nel modo in cui rivali come la DC hanno cercato di seguirne le orme, con minore successo, e nel modo in cui la sua casa madre, Disney, ha copiato la formula per espandere altri franchise come Star Wars. Vero anche che questo modo di fare intrattenimento non piace a tutti.

Staremo a vedere quindi se Nintendo seguirà davvero le orme della Casa delle Idee, oppure no. Nel mentre, il nuovo film dedicato a Super Mario ha una scena dopo i titoli di coda in perfetto stile MCU che anticiperebbe il sequel.

Senza contare che una delle canzoni presenti nel film, proprio quella di Bowser/Jack Black, potrebbe anche vincere un premio Oscar.