C'è un nuovo candidato per Wario nel film di Super Mario, ed è perfetto

La storia di Super Mario continuerà al cinema dopo il grande successo del primo lungometraggio e, nel caso ci fosse spazio per Wario, Danny DeVito è già pronto ad interpretarlo.

Come riporta Kotaku, l'attore si è detto disponibile a vestire gli ingombranti panni di Wario per dare la voce al personaggio nel prossimo film di Super Mario.

Advertisement

La pellicola è già stata confermata, il film arriverà nelle sale il 3 aprile 2024 negli USA e in tanti altri mercati e farà il suo debutto in aprile in alcuni territori selezionati. Al momento, Miyamoto non ha voluto anticipare altri dettagli, limitandosi a far sapere che il piano è quello di «espandere ulteriormente il mondo di Mario, e vi attende una storia allegra e divertente».

Nel caso ci fosse Wario, Nintendo e Illumination dovrebbero dare una possibilità a Danny DeVito.

In una recente intervista si è detto disponibile in generale a valutare ogni progetto che gli venga sottoposto. Nel caso del prossimo film di Super Mario ha detto «dovrei essere nel film», rivolgendosi ai produttori.

Danny DeVito e Illumination hanno per altro avuto già dei rapporti, in passato. L'attore è stato la voce di Lorax nel 2012 e più recentemente in Migration, sempre come doppiatore, nel 2023.

Inoltre in Super Mario Bros. il Film c'è Charlie Day (Luigi), attore con il quale ha condiviso per anni il piccolo schermo di It’s Always Sunny In Philadelphia, pertanto ci sarebbe già una perfetta alchimia.

Ovviamente aspettiamo le conferme di Illumination e Nintendo in quanto al casting di Wario, sempre se ci sarà nel film, mentre i fan sono già impazziti online all'idea di avere Danny DeVito perché incarna perfettamente le potenzialità del personaggio.

C'è chi ha già espresso alcune idee per il personaggio di Wario ma, senza nulla togliere alla preferenza di Jack Black, l'idea di Danny DeVito è senz'altro migliore.

Per i fan dell'antieroe di Nintendo, sappiate che Wario è a suo modo un grande protagonista con i tantissimi gadget che potete trovare anche su Amazon.