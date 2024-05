Miyamoto seguirà da vicino la produzione del film di Zelda: «È un vero genio»

L'annuncio della produzione di un film live-action di The Legend of Zelda venne accolto dalla community con un mix di entusiasmo e perplessità: molti fan hanno infatti iniziato fin da subito a nutrire il timore di un adattamento che non riuscisse a rendere giustizia ai capolavori di Nintendo.

Una collaborazione a suo modo storica, dato che vede Sony e Nintendo collaborare fianco e fianco per portare sul grande schermo le avventure di Link e Zelda — e la casa di PlayStation sembra davvero entusiasta di questa opportunità — ma è chiaro che ciò non è bastato a rassicurare i fan storici.

Preoccupazioni di cui Sony Pictures è più che consapevole: in un'intervista rilasciata a Deadline (via Nintendo Everything), il chairman Tom Rothman ha provato a rassicurare i fan dicendo che non hanno motivo di temere sulla buona riuscita del film.

Questo perché il film non sarà prodotto da Sony in autonomia, ma sarà seguito attivamente da Shigeru Miyamoto, sulle stesse orme di quanto già realizzato in occasione della collaborazione con Illumination per Super Mario Bros. Il Film (trovate il Blu-ray su Amazon).

Rothman ha sottolineato che il film di The Legend of Zelda «sarà creato e prodotto insieme a Shigeru Miyamoto con la collaborazione più vicina possibile», spendendosi poi in grandi elogi per il leggendario game designer di Nintendo:

«È un vero genio in quel mondo ed è la sua visione così forte che ci dà motivazione. Lui ha creato [quel mondo] e lo capisce perfettamente. Basta vedere i risultati di Super Mario Bros. per capirlo».

Insomma, i fan storici della saga potranno stare tranquilli: Nintendo si assicurerà ancora una volta che uno dei suoi brand più iconici venga rispettato e adattato adeguatamente sul grande schermo.

Di sicuro la passione nella produzione di questo film non manca: anche il regista Wes Ball ha ammesso di essere un grande appassionato, pur non avendo il coraggio di dire quale sia il suo capitolo preferito.