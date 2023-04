Nintendo punta tutto sul mobile: nasce ufficialmente “Nintendo Systems”

Nintendo ha appena ufficializzato una nuova collaborazione estremamente importante per espandersi sul settore mobile: la casa di Kyoto ha infatti rafforzato la propria partnership con DeNA, storico studio di sviluppo responsabile di molti adattamenti della compagnia su smartphone.

Da questo momento è stata infatti ufficializzata la nascita di “Nintendo Systems”: una nuova joint venture company gestita da entrambe le compagnie per espandere al meglio le proprietà della casa di Kyoto sugli smartphone.

Ricordiamo che DeNA ha già prodotto grandi successi basati sulle esclusive per Switch, realizzando non solo Mario Kart Tour, le cui piste sono state recentemente introdotte perfino in Mario Kart 8 Deluxe (lo trovate su Amazon), ma anche produzioni come Fire Emblem Heroes, Super Mario Run, Pokémon Masters EX e tanto altro ancora.

Questa collaborazione rafforzerà dunque ulteriormente gli sforzi tra i due partner commerciali: Nintendo Systems intende concentrarsi su «nuove innovazioni tecnologiche nell’intrattenimento e portare l’intrattenimento di Nintendo ai consumatori».

L’annuncio è arrivato con tanto di lancio di una nuova pagina ufficiale, visibile al seguente indirizzo ma disponibile attualmente solo in lingua giapponese, in cui è possibile trovare i pochi primi dettagli della collaborazione.

L’intenzione sembrerebbe quella di voler puntare ancora più fortemente su DeNA come partner commerciale per lo sviluppo di nuovi giochi mobile, ma la nascita di una compagnia dedicata potrebbe anticipare anche l’arrivo di innovazioni per questo mercato.

Nintendo and DeNA establish joint venture company "Nintendo Systems" – Focus on creating new technological innovations in entertainment and delivering Nintendo entertainment to consumershttps://t.co/qsCQIYmx1O pic.twitter.com/9ebofpghCR — Genki✨ (@Genki_JPN) April 3, 2023

Difficile sapere con certezza che cosa potranno aspettarsi i fan sul futuro, ma l’aver specificato volutamente le innovazioni tecnologiche lascia intendere che verrà valutata ogni possibile opzione che renda ancora più popolari i videogiochi Nintendo per il grande pubblico: vi terremo come sempre informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più su questa interessante iniziativa.

Se siete curiosi di provare uno dei loro titoli più popolari, vi ricordiamo che in seguito al Mar10 day potete provare gratis alcuni livelli al giorno di Super Mario Run, senza alcun acquisto necessario.

Ma il più grande successo arrivato da questa collaborazione è indubbiamente Fire Emblem Heroes: non solo il titolo è riuscito a far conoscere la saga a chi non aveva mai giocato neanche un capitolo originale, ma si è dimostrato il miglior gioco mobile di tutto il catalogo Nintendo.

Ricordiamo invece che lo scorso mese è stato ufficialmente rilasciato l’ultimo aggiornamento di Mario Kart 8 Deluxe, che ha introdotto non solo Strutzi come nuovo personaggio giocabile, ma ha svelato anche nuove piste arrivate direttamente da MK Tour.