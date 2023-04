Nintendo conferma riparazioni gratis per i Joy-Con drift, per sempre

Il cosiddetto problema dei Joy-Con drift è stato uno dei grattacapi più fastidiosi riscontrati durante il lancio di Nintendo Switch.

I controller per la console ibrida (che trovate su Amazon) possono infatti rivelarsi molto delicati e causare il fastidioso drift, ovvero quel fenomeno per cui la console continua a registrare movimenti da parte dell’analogico, anche se in realtà dovrebbe trovarsi in posizione neutra e non rilevare alcun input.

Pur essendo ormai stato prevalentemente risolto con alcuni accorgimenti, il tribunale ha dato ragione a Nintendo, sostenendo che mancavano le premesse necessarie per poter portare la casa di Super Mario in giudizio relativamente alla questione Joy-Con.

Ora, però, come riportato anche da MNN, è arrivata una buona notizia: Nintendo ha aggiornato la pagina di supporto in merito al drift dei Joy-Con di Switch, problema che verrà gestito in maniera più efficiente e gratuita, anche in Europa.

Sul sito ufficiale italiano della Casa di Mario viene ora chiarito che tutti gli utenti afflitti dal problema del drift potranno inviare la periferica in un centro per la riparazione senza alcun tipo di costo aggiuntivo, anche nel caso che la garanzia sia ormai scaduta.

A quanto pare, da quanto è possibile leggere nel portale della Grande N, il problema del drifting verrà sistemato gratuitamente solo per chi ne è stato colpito in maniera non volontaria.

In soldoni, chi ha danneggiato il controller tentando una riparazione in autonomia o altro non potrà usufruire di questo servizio gratuito offerto anche i giocatori italiani.

Ad ogni modo, alcune settimane fa Nintendo aveva già ammesso di aver implementato notevoli miglioramenti con l’arrivo di Switch OLED, ed effettivamente da allora sono stati segnalati molti meno casi di drift.

Nel mentre, se anche voi doveste avere un controller con questo fastidioso problema, prima di mandarlo all’assistenza potreste sempre provare a seguire la nostra utile guida per risolvere il problema una volta e per sempre.