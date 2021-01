Ninja Gaiden 4, “aspettatevi un annuncio nel prossimo futuro”

Ninja Gaiden 4 non è nei programmi di Team Ninja in questo momento, sebbene lo studio giapponese avrebbe voglia di cimentarsi nuovamente nella serie.

A rivelarlo è stato il director della serie Nioh Fumihiko Yasuda in almeno due interviste diverse, concesse ai portali VGC e The Gamer.

«Non ci sono piani attualmente, ma ho sempre voluto fare una nuova iterazione nella serie, quindi speriamo bene!», ha spiegato Yasuda, che ha tuttavia aggiunto che, qualora si facesse un quarto capitolo, sarebbe a suo dire bello se il franchise tornasse su Xbox.

«Non ci sono piani per portare la serie Nioh sulle console Xboxa questo punto, ma naturalmente la serie Ninja Gaiden ha avuto una lunga storia sulle console di Microsoft. Quindi se ci fosse un nuovo titolo nella serie di Ninja Gaiden in futuro, senza dubbio ci piacerebbe che fosse sulle console Xbox».

In un’altra intervista, il director aveva commentato che non aveva «niente da annunciato o annotare nello specifico in quesot momento ma, se la serie Ninja Gaiden non fosse esistita, allora non ci sarebbe stata una serie di Nioh. Quindi è una serie molto importante per Team Ninja».

«Mentre non abbiamo niente di specifico da annunciare in questo momento, mi piacerebbe dire di aspettare qualche potenziale notizia per qualche tipo di annuncio nel prossimo futuro».

Sembra dunque esserci ben più di una possibilità riguardo al fatto che Ninja Gaiden 4 si faccia in un futuro non troppo lontano, e questo potrebbe prendere il posto di Nioh – che la software house giapponese non ha intenzione di portare avanti.

Curiosamente, il director di Ninja Gaiden e Ninja Gaiden 2 Tomonobu Itagaki ha recentemente fondato un nuovo team di sviluppo, ma i loro destini difficilmente si incroceranno ancora in futuro.