Director di Ninja Gaiden fonda nuovo studio: “un onore lavorare con Xbox”

Il director di Ninja Gaiden Tomonobu Itagaki ha fondato un nuovo team di sviluppo e rivelato che sarebbe un onore lavorare con Xbox, nel caso in cui Microsoft fosse interessata.

Itagaki ha rilanciato oggi sul suo profilo Facebook un’intervista concessa a Bloomberg in occasione dei 20 anni della prima console di Microsoft.

Ricordando i tempi del rapporto in esclusiva di Team Ninja, con i nuovi Dead or Alive e Ninja Gaiden, il director e designer giapponese ha risposto ad una domanda circa la possibilità che – se Xbox Game Studios si facesse avanti per un’acquisizione – Itagaki Games si dichiarasse disponibile.

«Sono passati 20 anni da allora, e ho stabilito la mia personale compagnia, Itagaki Games, che non è Tecmo né Valhalla. So che Microsoft è ancora aggressiva. Se mi contattassero, sarebbe un onore per me».

È vero che la casa di Xbox è particolarmente attiva nel ramo delle acquisizioni, sebbene si parli di realtà molto più grandi in questo momento.

Ed è vero che Xbox Game Studios sta cercando di ampliarsi in Giappone, per stabilire una presenza in quella che ritiene una “super-potenza creativa”.

Quanto a Itagaki, dopo l’esperienza sulla serie moderna di Ninja Gaiden, si è lanciato nell’esperienza Devil’s Third per Wii U che non è finita particolarmente bene.