NieR Replicant svela il suo primo trailer gameplay ai The Game Awards

In uscita il prossimo anno, Nier Replicant è stato protagonista ai The Game Awards 2020 con un breve video che ha introdotto il suo gameplay. Nel suo video, il gioco ha mostrato una rapida carrellata di azione, dando un assaggio di come cambierà rispetto all’originale Nier Replicant – anche per conquistare tutti coloro che hanno amato Nier Automata, pluripremiato titolo uscito nel 2017.

Vi proponiamo il video di seguito, raccomandandovi di rimanere sulle pagine di SpazioGames per tutte le ulteriori novità in arrivo dai The Game Awards.

