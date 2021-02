Nier Replicant: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Mancano solo pochi mesi al debutto sul mercato di Nier Replicant ver. 1.22474487139, versione aggiornata del titolo uscito originariamente in Giappone per Sony Playstation 3 e arrivato in occidente come Nier Gestalt su Xbox 360. Il titolo, attualmente in sviluppo presso Toygic (software house responsabile della versione Nintendo 3DS di Dragon Questi XI) in collaborazione con Platinum Games per Playstation 4, Microsoft Xbox One e Windows PC, porterà in dote un doppiaggio completo e voci ri-registrate rispetto all’originale (almeno per l’edizione giapponese), insieme a tracce inedite della colonna sonora che sarà diretta ancora da Keiichi Okabe.

Le voci giapponesi di 2B (Yui Ishikawa) e 9S (Natsuki Hanae) sono state coinvolte in questo progetto di “upgrade”, sebbene avranno soltanto piccole parti; Ishikawa ha già completato il suo lavoro sulla produzione. Ci sarà gameplay addizionale rispetto e persino un nuovo personaggio, mentre il doppiaggio è stato integrato da nuove sequenze parlate. Il gioco ci porterà alla scoperta di cosa si cela dietro al mondo di Nier e preparatevi a dubitare di qualsiasi cosa nel corso di questa storia oscura e tortuosa.

Nier Replicant ver. 1.22474487139, come annunciato in occasione della scorsa edizione del Tokyo Game Show, sarà lanciato il prossimo 23 aprile in Europa. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.