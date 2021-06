Nier infrange un nuovo record, (anche) grazie a Replicant

La visione di Yoko Taro ha saputo conquistare una nutrita schiera di fan, pronti a lasciarsi trascinare dalle suggestioni e dalla creatività del game director nipponico autore della serie Nier.

Adesso, arriva un’altra ottima notizia dal fronte delle vendite, che farà contenti gli affezionati (entusiasti delle ottime performance della saga) e gli stessi sviluppatori.

NieR Automata e NieR Replicant hanno infatti avuto il merito di ottenere un successo commerciale degno di nota, facendo registrare dei numeri davvero importanti.

Square Enix ha infatti comunicato che i due titoli hanno venduto rispettivamente 6 milioni e 1 milione di unità fisiche e digitali, totalizzando un risultato complessivo di 7 milioni (via ResetEra).

La nuova versione del capitolo originale è stata lanciata il 23 aprile 2021, solo due mesi fa, e il superamento del traguardo del milione è un ottimo modo per celebrare i primi due mesi di questa “nuova” vita.

Per quanto riguarda Automata, l’esordio sul mercato è avvenuto quattro anni fa, e i numeri che avete appena letto non fanno che testimoniare una profonda passione da parte della community per la saga.

Le cifre riportate lasciano ben sperare per il futuro, e Square Enix (senza escludere Yoko Taro). non potrà che prenderne nota tenendo un occhio sul futuro della serie.

Replicant riuscì a conquistare il primo posto del podio anche nel nostro paese, battendo titoli come l’inscalfibile GTA V ed eFootball PES 2021.