Niente PS5? Potrete giocare Godfall anche su PC: ecco i requisiti

Ricorderete sicuramente che il primo gioco per PlayStation 5 che sia mai stato mostrato è stato Godfall: durante i The Game Awards, infatti, il gioco pubblicato da Gearbox Publishing si mostrò in un primissimo video, e in seguito abbiamo appreso che sarebbe sbarcato non solo su PS5, ma anche su PC.

A tal proposito, il publisher ha reso noti oggi i requisiti PC di Godfall, dando quindi indicazioni utili a coloro che intendono giocarci sul loro computer. Mancano, per ora, i dettagli sullo spazio da tenere libero nel proprio hard disk, ma abbiamo tutti gli altri – che vi riferiamo di seguito.

Requisiti PC di Godfall

Requisiti minimi

OS: Windows 10

CPU: AMD Ryzen 5 1600 | Intel Core i5-6600

Memoria: 12 GB

GPU: AMD Radeon RX 580 8GB | NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB

Requisiti raccomandati

OS: Windows 10

CPU: AMD Ryzen 5 3600 | Intel Core i7-8700

Memoria: 16 GB

GPU: AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 GB

Tuttavia, al momento non viene fatta nessuna menzione dei requisiti per giocare con il ray-tracing attivo, come denota il fatto che non ci siano riferimenti alla generazione di GPU RTX di NVIDIA. Vedremo se arriveranno ulteriori dettagli nei prossimi giorni.

L’uscita di Godfall è attesa per il 12 novembre e sarà esclusiva a tempo su Epic Games Store. Lo troverete su PS5 dal 19 novembre, day-one della console.