Niente PS5 a Natale: consolatevi con le scatole (vuote) in vendita

PlayStation 5 è disponibile dallo scorso 19 novembre in Europa, portando finalmente anche i giocatori del Vecchio Continente nella nuova generazione Sony.

Purtroppo, però, come ormai saprete fin troppo bene l’uscita della nuova piattaforma da gioco è stato rallentato dalla mancanza di scorte nei negozi, le quali sono esaurite in tempi davvero stretti. Per molti, quindi, è stato letteralmente impossibile mettere mano a una console in tempo per le vacanze di Natale, rovinando così i piani per eventuali regali (o auto-regali).

Sembra però che in molti abbiano deciso di ripiegare su un’alternativa decisamente poco “next-gen”: un utente di Singapore avrebbe infatti pensato di vendere la scatola della console, ma senza la PlayStation 5 presente al suo interno.

Un box vuoto, quindi, privo della piattaforma da gioco e messo in vendita a circa 30 dollari, un’idea partorita inizialmente su Facebook. Nato quindi come semplice “scherzo”, l’oggetto è stato davvero venduto, tanto che in molti hanno deciso poco sorprendentemente di vendere le proprie scatole vuote a prezzi ancora più alti.

Staremo a vedere se questa “moda” prenderà piede anche in occidente, magari rimpiazzando la ben poco nobile attività dei bagarini di rivendere la PS5 a prezzi da capogiro (visto che stanno danneggiando, e non poco, il mercato stesso delle console).

Come sempre, se volete saperne di più su PS5, sbirciate anche la nostra comoda pagina di riepilogo sui contenuti a tema PlayStation 5, nella quale potrete trovare tutte le informazioni che cercate.

Ricordiamo anche che PlayStation 5 è stata rilasciata in due versioni ben distinte: la prima con lettore ottico per i giochi su disco (al costo di 499,99 euro) e una seconda Only Digital (proposta invece a 399,99 euro).