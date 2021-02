New Pokémon Snap: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Avete amato l’0riginale Pokémon Snap uscito per Nintendo 64? Dopo oltre vent’anni, Nintendo ci porterà nuovamente a visitare gli ambienti dove vivono i celeberrimi mostriciattoli allo stato bravo ed il vostro compito, così come in passato, sarà quello di mettere alla prova le vostre abilità nell’arte della fotografia. New Pokémon Snap è solo uno dei prodotti che la compagnia nipponica ha realizzato per festeggiare il 25° anniversario del franchise, oltre a Pokémon Cafè Mix e Pokémon Smile, di cui trovate maggiori dettagli nella nostra notizia dedicata.

New Pokémon Snap vi porterà in un’avventura che si svolgerà in un arcipelago, regione che offrirà molteplici ambienti, da fitte giungle a deserti sconfinati, ricchi di Pokémon da fotografare. Questi ultimi potranno sia vagabondare da soli che in gruppo e non sarà semplice riuscire a stanarli tutti. Ad esempio, potremmo guadagnare la loro fiducia ed attirarli fuori dalla loro tana lanciandogli un gustoso frutto come la Mela Soffice. Questo stratagemma potrà servire anche per attirare i Pokémon in varie situazioni e vedere come reagiscono. Al vostro fianco, ad aiutarvi durante i nostri compiti ci sarà il professor Speculux e la sua assistente Rita, i quali valuteranno ogni foto scattate assegnandogli un punteggio basato sulla posa dei soggetti, sulle loro dimensioni all’interno della foto, sul grado di rotazione dei Pokémon verso l’obiettivo e sulla loro posizione nell’inquadratura.

New Pokémon Snap sarà lanciato il prossimo 30 aprile in esclusiva per Nintendo Switch. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.