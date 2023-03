Netflix, i giochi mobile non decollano? Forse c’è il piano B

Netflix non ha mai nascosto di volersi dedicare anche ai videogiochi, inclusi vari titoli gratis rilasciati a cadenza regolare, sebbene a quanto pare l’iniziativa non è mai esplosa veramente.

In maniera simile a servizi come Xbox Game Pass (a cui potete iscrivervi anche su Amazon) il colosso dello streaming sembra volere intrattenere la sua utenza con novità di vario tipo.

Netflix vuole continuare a proporre ai suoi abbonati titoli di un certo livello, visto che di recente anche il regista Zack Snyder si è lasciato sfuggire qualcosa.

Se quindi continua l’impegno di Netflix ad ampliare il suo catalogo di giochi mobile disponibili per tutti gli abbonati al servizio di streaming con alcune interessanti novità, a quanto pare c’è anche la volontà di espandere i videogiochi sulla TV vera e propria.

In un rapporto di Bloomberg è stato rivelato che Netflix potrebbe essere al lavoro per portare il suo servizio di videogiochi (attualmente esclusivo dell’applicazione mobile) sui nostri schermi televisivi.

Si tratta di una mossa ambiziosa per il servizio di streaming. Secondo il report, infatti, è stato trovato un codice nascosto nell’app di Netflix che fa riferimento a videogiochi da giocare in TV, con i nostri dispositivi mobile usati come controller.

La riga di codice in questione recita: «Un gioco sul televisore ha bisogno di un controller per essere giocato. Vuoi usare questo telefono come controller di gioco?». Questo indica che ci sarebbero piani per portare i giochi di Netflix in TV, prima o poi, e se tutto andrà per il verso giusto.

Negli ultimi mesi Netflix ha anche lanciato una nuova funzione che consente agli utenti di creare i propri account pubblici personalizzati per la piattaforma, ossia dei veri e propri gamertag.

Ma non solo: restando in tema, è stato reso noto il titolo che approderà su Netflix durante il prossimo mese, Mighty Quest Rogue Palace, e a quanto pare non sarà solo.