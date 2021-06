Netflix Geeked | Recap – da The Witcher a Resident Evil

Vediamo nel nostro recap le più importanti novità arrivare da Netflix Geeked che, nella giornata odierna e nella cornice della Summer Game Fest, è stato dedicato interamente alle produzioni che arrivano direttamente dal mondo dei videogiochi

L’arrivo di Arcane

League of Legends diventa una serie animata in arrivo il prossimo autunno con Arcane. Durante l’evento è stata mostrata una prima clip che mostra da vicino la pregevole direzione artistica della produzione, ricca di personalità e che non disdegna un look da cartoon e fumettistico, nonostante una tridimensionalità messa in evidenza dall’uso di personalità fatto delle luci.

Cuphead

C’è stato spazio anche per un nuovo sguardo ravvicinato alla serie dedicata a Cuphead, con un intervento di niente meno che King Dice (Wayne Brady) in persona (beh, più o meno), che ha introdotto un nuovo video per la produzione di casa Netflix.

Castlevania

Tempo di uno scorcio anche sulla prossima e ultima stagione di Castlevania, che prosegue la sua epopea animata.

Ci sarà inoltre una serie completamente nuova ambientata ai tempi della Rivoluzione Francese, che sarà da intendersi come spin-off.

Splinter Cell

Sam Fisher tornerà con una serie animata di Splinter Cell. Per il momento è stata mostrata unicamente una locandina. La serie sarà firmata dall’autore di John Wick.

Far Cry: Captain Laswerhawk

È in pre-produzione una serie basata su Far Cry: Blood Dragon, che sarà animata e si chiamerà Captain Laserhawk. È anche in produzione una ulteriore serie misteriosa dedicata al franchise di Far Cry, di cui non è stato svelato nessun dettaglio.

The Witcher

La seconda stagione di The Witcher è stata mostrata con un teaser di pochissimi secondi durante l’evento, con un focus particolare su Ciri che, essendo la serie basata su La Spada del Destino, sarà ovviamente al centro delle vicende. Nel video è stato nascosto un messaggio in codice che la community dovrà divertirsi a decifrare.

Resident Evil

La prima stagione del live action di Resident Evil è ufficialmente in produzione. A vestire i panni di Albert Wesker sarà Lance Reddick (lo avete visto nei videogiochi anche in Horizon: Zero Dawn nei panni di Sylens).

Witchercon

Il 9 luglio Netflix e CD Projekt RED presenteranno il Witchercon dedicato proprio alla produzione The Witcher di casa Netflix. A tal proposito, la compagnia polacca ci ha spiegato che parliamo di un evento epico per i vecchi e nuovi fan di Witcher, che combinerà il mondo dei videogiochi di The Witcher e delle serie TV.

L’evento sarà teatro di:

Panel interattivi che metteranno in risalto le persone che hanno lavorato a The Witcher sia sotto forma di videogioco sia sulla serie TV.

interattivi che metteranno in risalto le persone che hanno lavorato a The Witcher sia sotto forma di videogioco sia sulla serie TV. Novità, annunci e inediti dietro le quinte sul franchise di The Witcher .

. Dietro le quinte con un focus sulla creatività e produzione dei giochi di CD PROJEKT RED , tra cui il gioco mobile The Witcher: Monster Slayer, fumetti e merchandise, la serie live action di Netflix, oltre al film animato Nightmare of the Wolf.

, tra cui il gioco mobile The Witcher: Monster Slayer, fumetti e merchandise, la serie live action di Netflix, oltre al film animato Nightmare of the Wolf. Esplorazione del lore, leggende, mostri e origini del Continente.

In seguito a questo annuncio, la conferenza principale con ospite Geoff Keighley è terminata e c’è stato spazio per il post-show, che potete vedere a questo indirizzo.