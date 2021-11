Nel futuro di PlayStation c’è sempre più mobile: lo suggerisce un brevetto

Le barriere così come le conoscevamo, tra i diversi sistemi di gioco, sono sempre più flebili. Basterebbe pensare alle esclusive PlayStation che escono anche su PC – anche se dopo diverso tempo dal debutto originale. Basterebbe pensare che la stessa compagnia giapponese videoludica di casa Sony guarda anche al gioco in remoto, che potete eseguire su PC o dispositivi mobile.

Ed è proprio ai dispositivi mobili che potrebbe essere dedicata una delle prossime mosse dal mondo PlayStation. Come scovato dai colleghi del sito VGC, infatti, è stato recentemente depositato il brevetto per un nuovo controller, pensato proprio per il gaming mobile.

Il documento arriva da Sony Interactive Entertainment Japan e, come vediamo, somiglia ai controller-grip che vengono utilizzati per “avvolgere” lo smartphone, incastrandolo al centro per permettere di giocare agevolmente – quasi costruendosi una propria Nintendo Switch.

Il brevetto, leggiamo, è identificato come «un lato destro e sinistro grip che vengono tenuti tra le mani dell’utente». Ed è interessante notare dall’immagine, che vedete di seguito, come il design sembri richiamare DualShock 4 di PS4, più che DualSense di PS5.

Dal brevetto depositato da SIE Japan

Non è una novità che Sony stia guardando in modo importante anche al mondo del gaming mobile: lo scorso mese di ottobre, la compagnia ha affidato la guida di questo settore a Nicola Sebastiani, prima in Apple Arcade, e ha iniziato ad assumere personale con l’intento di far arrivare le sue saghe più famose anche al panorama mobile.

Si tratta di un processo che, come sappiamo, ha da tempo intrapreso anche Nintendo, con esperimenti come Super Mario Run, Animal Crossing Pocket Camp e numerosi altri che hanno avuto alterne fortune nel cuore del pubblico.

Il mercato mobile, tuttavia, è considerato sempre un gioco che vale la candela dai publisher: attraverso i dispositivi smart i videogiochi possono raggiungere letteralmente chiunque ed è anche il motivo per cui Xbox Game Pass e Microsoft tutta guardano alla prospettiva di rendere chiunque un videogiocatore – compreso chi non si comprerebbe mai un PC da gaming o una console Xbox.