Neil Druckmann stregato dall’incontro fan-made tra Days Gone e The Last of Us – Parte II

La community dei videogiocatori dà sempre prova di grande creatività e i cosplayer non fanno eccezione. Molti si ingegnano, così, per ricreare nella realtà l’aspetto e gli outfit dei loro protagonisti preferiti, riuscendo così bene nell’intento da intrigare nientemeno che Neil Druckmann, direttore di The Last of Us – Parte II e co-presidente di Naughty Dog.

In occasione delle festività, infatti, il dirigente è rimasto stregato dallo scatto di due appassionati, che hanno deciso di dare una loro interpretazione tutta natalizia di Days Gone e di The Last of Us – Parte II.

Il cosplay di Denis Gusev dedicato a Days Gone e The Last of Us

Ecco così che Deacon St. John, protagonista di Days Gone, e la tenace Ellie, al centro della saga The Last of Us, si divertono sotto l’albero, giocano con PS4 – console su cui sono usciti entrambi i loro giochi – e si abbracciano per celebrare le festività.

Alle loro foto, il commento di Druckmann è stato «è davvero fantastico!». Effettivamente, gli scatti meritano e dimostrano che c’è dell’ingegno e tanta cura nella passione dei cosplayer.

Vi ricordiamo che Days Gone, ambientato in un futuro distopico dove dei terrificanti esseri minacciano la sopravvivenza stessa dell’umanità, è stato sviluppato da Sony Bend. Trovate a questo link la video recensione di SpazioGames.

The Last of Us – Parte II, ambientato cinque anni dopo l’originale, narra invece le vicende di Ellie e Joel che, dopo gli eventi del primo gioco, hanno trovato una nuova quotidianità nella piccola comunità di Jackson. Qualcosa, però, li costringerà a cambiare i piani e metterà alla prova la loro conoscenza di sé. Per la video recensione (senza spoiler) fate riferimento a questo indirizzo.