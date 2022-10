Need For Speed Unbound: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Annunciato a inizio ottobre, NFS Unbound è il nuovo episodio della celeberrima serie automobilistica di Electronic Arts a distanza di diversi anni dall’ultimo capitolo. Sviluppato dai veterani del genere automobilistico Criterion Games, NFS Unbound promette faville quando uscirà dai garage, nel corso del prossimo inverno.

NFS Unbound vedrà un ritorno alle corse competitive su strada dei precedenti titoli del franchise, come l’eccellente Need for Speed Underground.

NFS Unbound seguirà le avventure di un gruppo di appassionati piloti da strada che si fanno spazio tra le vie al neon della città, con l’immancabile suono delle sirene della polizia che echeggia nella notta.

Com’è prevedibile, NFS Unbound sarà caratterizzato da una grafica stilosa e da una meccanica di gioco all’avanguardia e porrà una forte enfasi sulla personalizzazione dei giocatori, consentendo alla comunità di modificare e decorare la propria auto.

NFS Unbound promette bene perché avrà anche un parco auto clamoroso, con il maggior numero di vetture di sempre. Ma la cosa più interessante è senz’altro lo stile adottato per l’estetica che, insieme al gameplay annunciato, rappresentano gli aspetti più intriganti del gioco.

Need for Speed Unbound mette i giocatori di tutto il mondo alla guida della loro fantasia di corse su strada, mentre superano in astuzia i poliziotti e dimostrano di avere le carte in regola per vincere The Grand, l’ultima sfida di corse su strada di Lakeshore.

NFS Unbound sarà lanciato il prossimo 2 dicembre per Windows PC, Sony PlayStation 5 e Microsoft Xbox Series X. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

