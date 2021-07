NBA 2K22 corre verso il lancio: svelate data d’uscita e (bellissima) copertina

Per gli appassionati del grande basket è di nuovo il momento di cerchiare una data nel calendario. La data è quella del 10 settembre prossimo e il nome è quello di NBA 2K22, che proprio quel giorno esordirà su diverse piattaforme.

Il nuovo gioco su licenza ufficiale dedicato al grande basket, firmato da 2K, per avvicinarsi all’uscita ha svelato con una nota stampa i suoi atleti di copertina, mostrandoci da vicino anche le diverse edizioni che sono attualmente disponibili per il pre-ordine. Sulla standard edition gli amanti della pallacanestro troveranno il fuoriclasse Luka Dončić; sulla NBA 75th Anniversary Edition, celebrativa della longevità dell’NBA, spazio invece alle leggende Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki e Kevin Durant.

La copertina standard di NBA 2K22

Dončić non ha ovviamente nascosto il suo entusiasmo per essere stato scelto come atleta di copertina di NBA 2K22: «è qualcosa di molto speciale per me», ha dichiarato. «Sono orgoglioso di poter rappresentare il mio Paese su una copertina che onora i colori della bandiera slovena. Il basket mi ha dato tanto, sono entusiasta di poter restituire qualcosa insieme a 2K Foundations, per aiutare la vita dei bambini di tutto il mondo».

Il gioco, promette 2K, sarà quello con «la miglior veste grafica di sempre», essendo stato sviluppato tenendo in mente nativamente le console di nuova generazione, e proporrà una rinnovata intelligenza artificiale, squadre storiche celebrative e anche nuove esperienze di gioco che saranno dettagliate meglio nel corso delle prossime settimane.

Sia la versione standard che la NBA 75th Anniversary Edition arriveranno su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

La copertina della NBA 75th Anniversary Edition, illustrata da Charly Palmer

La copertina della NBA 75th Anniversary Edition, come potete vedere, è una vera e propria opera d’arte dipinta dall’artista Charly Palmer, di Atalanta. Potete ammirarla in full-size cliccando sull’immagine poco sopra nel nostro articolo.

Lo scorso anno NBA 2K21 esordì a sua volta su console di nuova generazione e sulle nostre pagine analizzammo sia l’edizione PC che la versione PS5. Per la nuova stagione rimaniamo in attesa di ulteriori novità da parte di 2K, che nella nota ufficiale di presentazione della copertina ha promesso anche aggiornamenti ai servizi live di gioco e più dettagli per la colonna sonora della sua prossima simulazione.