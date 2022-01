Anche My Hero Academia ha il suo battle royale ora, ed è pure gratis

I battle royale sono tantissimi, alcuni hanno fallito e altri si sono trovati il loro spazio, ed il prossimo a provarci sarà quello ispirato a My Hero Academia.

My Hero Academia è uno dei successi editoriali degli ultimi anni, uno dei manga più venduti del momento, ed ha già avuto le sue trasposizioni videoludiche ovviamente.

Tra cui My Hero One’s Justice 2, secondo capitolo di una breve serie di picchiaduro con protagonisti tutti gli eroi e villain della serie.

E poteva forse My Hero Academia lasciarsi sfuggire il suo battle royale? D’altronde anche saghe ben più insospettabili hanno fatto il loro tentativo con questo genere.

Annunciato un po’ in sordina, My Hero Academia Ultra Rumble è esattamente l’interpretazione del genere dei battle royale, ma con protagonisti i personaggi dell’omonimo manga.

Da All Might agli avversari più temibili, con tutti gli aspiranti eroi e villain, Ultra Rumble sembra essere un battle royale abbastanza classico.

Stando alle informazioni di Gematsu, fino a 24 giocatori potranno scontarsi all’interno delle arene, con una particolarità. I giocatori saranno infatti divisi in squadre da tre, e dovranno collaborare per arrivare alla vittoria.

I personaggi saranno categorizzati in dei ruoli come attacco, supporto e difesa, ed ovviamente avranno a disposizione tutti i quirk (i superpoteri, per i profani del franchise) visti nelle tante puntate della serie e numeri del manga.

My Hero Academia Ultra Rumble partirà con una closed beta dal 2 al 6 febbraio su PlayStation 4, ma solo per gli utenti giapponesi.

Il titolo sarà disponibile poi, gratuitamente, per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (nessuna notizia sull’eventuale crossplay), ma non c’è ancora una data di uscita né la conferma che possa arrivare anche in Occidente.

Ci dovremo accontentare dei battle royale che già abbiamo, come Call of Duty Warzone che con il suo ultimo aggiornamento è ancora più appetibile.

Mentre Apex Legends potrebbe finalmente diventare next-gen, con una versione nativa per PlayStation 4 ed Xbox Series X|S che sarebbe in arrivo.