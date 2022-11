MultiVersus, la nuova patch introduce le battaglie più attese di sempre

Nelle scorse ore, Player First Games e Warner Bros hanno deciso di aggiornare a sorpresa MultiVersus, proponendo ai fan un assaggio su una delle modalità più attese e richieste fin dal debutto della closed beta.

Il platform fighter ispirato a Super Smash Bros. Ultimate (lo trovate su Amazon) ha infatti pubblicato l’aggiornamento 1.06, che introduce in anteprima le battaglie competitive, una delle più grandi lacune del titolo fino a questo momento.

Si tratta però solamente di una versione Alpha delle battaglie competitive e che sarà disponibile a tempo limitato: sarà possibile accedervi fino al 15 novembre, giornata in cui si concluderà ufficialmente la prima stagione del gioco.

Ovviamente non sono mancate le consuete patch di bilanciamento, dedicate soprattutto a potenziare Black Adam, ma è indubbio che l’attenzione dei giocatori sia tutta per questa modalità ranked che, oltre a permettere di scalare le classifiche, riserverà anche un premio speciale.

Come segnalato infatti nel changelog pubblicato sul sito ufficiale, i giocatori che riusciranno a vincere almeno 15 set in battaglie 2vs2 o 1vs1 riceveranno una speciale icona del profilo «Triumphant Toast Alpha»: un premio per ringraziare i fan più esperti che hanno deciso di contribuire a questo test a tempo limitato.

Anche se non si tratta almeno per il momento di una modalità permanente, se vi sentirete particolarmente fiduciosi nelle vostre capacità varrà dunque certamente la pena di mettervi alla prova in queste battaglie speciali: questo test servirà infatti agli sviluppatori per raccogliere tutti i feedback e migliorare la sua implementazione, in vista di un lancio permanente della modalità.

Il nuovo aggiornamento di MultiVersus è già disponibile per il download e non introduce ulteriori novità o personaggi giocabili, ma questa modalità potrebbe essere sufficiente per riaccendere l’entusiasmo di molti fan che, spesso, avevano lamentato una scarsa efficacia e precisione dell’attuale matchmaking.

Non ci resta che attendere di scoprire quali saranno i prossimi personaggi giocabili: stando ad alcune prime indiscrezioni, sembra che anche i nuovi combattenti potrebbero arrivare direttamente dagli anni ’80, dopo aver già accolto Gizmo e Ciuffo Bianco.

Il successo del platform fighter avrebbe ispirato anche i diretti concorrenti a tentare operazioni simili: pare infatti che anche SEGA voglia lavorare al suo “MultiVersus“.