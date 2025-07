Sebbene Dragon Age The Veilguard non sia stato esattamente un gioco soddisfacente sotto molti aspetti, soprattutto per i puristi della serie, non si può negare che abbia fatto dell'inclusività uno dei suoi cavalli di battaglia più importanti.

Uno sforzo che è stato particolarmente apprezzato dalla comunità LGBTQ+, che ha deciso di premiare il gioco di ruolo di BioWare con il premio di Miglior Gioco dell'Anno all quinta edizione dei Gayming Awards, battendo giochi come The Last of Us Part 2 Remastered, Dragon's Dogma 2 e Life is Strange: Double Exposure.

Come segnalato da TheGamer, questo non è stato l'unico premio vinto da Dragon Age The Veilguard: i Gayming Awards hanno infatti premiato il protagonista Rook come miglior personaggio LGBTQ+, insieme alla sua doppiatrice Erika Ishii.

Dopo aver premiato i vincitori, che includono anche The Last of Us Part 2 Remastered come scelta dei lettori, il fondatore dell'iniziativa Robin Gray sottolinea che tutti i giochi premiati hanno saputo offrire storie e personaggi inclusivi, cambiando l'industria videoludica a piccoli passi per offrire più diversità e uno spazio per consentire a tutti i giocatori di poter essere semplicemente sè stessi.

Forse una magra consolazione per The Veilguard, considerando che pochissimi giocatori hanno deciso di dargli fiducia (tant'è che oggi potete già acquistarlo a prezzo stracciato su Amazon), ma questi riconoscimenti significano che qualcosa di buono è stato fatto.

Sappiamo che lo sviluppo del gioco di ruolo è stato particolarmente travagliato, al punto che diversi elementi sono stati cambiati all'ultimo minuto, cosa che di sicuro non ha aiutato a convincere molti giocatori sulla bontà del prodotto.

Alcuni dei tagli fanno particolarmente rabbia: ad esempio, negli scorsi giorni è saltato fuori che doveva esserci un enorme sottomarino come quartier generale, probabilmente molto simile alla Normandy di Mass Effect.

Nel frattempo, vi ricordo che Erika Ishii sarà anche Atsu, la protagonista di Ghost of Yotei: se siete curiosi di saperne di più, stasera potremo scoprire lo State of Play dedicato.