MSI RTX 3090, GPU al top, ora su Amazon ad un prezzo più basso del Prime Day!

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che vi propone dei tagli di prezzo su una selezione di prodotti davvero molto varia.

La MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G è una delle schede video più potenti attualmente in commercio e, per portarvela a casa, dovrete sborsare una cifra davvero considerevole, quindi si tratta sicuramente di un acquisto che non va fatto a cuor leggero.

Equipaggiata con la potentissima GPU GA102, accompagnata da ben 24GB di velocissima memoria GDDR6X, la MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G, grazie ai suoi 10.496 CUDA Core è in grado di garantire 35,58 TFPLOPS di potenza computazionale. Per quanto riguarda le capacità in ambito Ray Tracing, troviamo a bordo ben 82 RT Core e 328 Tensor Core. Questa potentissima scheda video è capace di eseguire titoli in maniera abbastanza fluida anche a risoluzione 8K in HDR.

La MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G può contare su un generoso dissipatore TRI FROZR 2 con ventole TORX 4.0, così da massimizzare l’efficienza e assicurare bassa rumorosità e massime prestazioni. Grazie alla modalità Zero Frozr, le ventole rimarranno ferme quando le temperature, nonché lo sforzo compiuto dalla GPU, lo consente.

La MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G viene proposta a 1.579,90€.

