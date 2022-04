MSI GS66 Stealth, notebook sottile con RTX 3060, con uno sconto di 350 euro su Amazon

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che vi propone dei tagli di prezzo su una selezione di prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che è stato lanciato anche uno sconto molto interessante relativo al notebook gaming MSI GS66 Stealth, che vi permette di acquistarlo a un prezzo eccezionale.

Come vi dicevamo poc’anzi, tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato vi segnaliamo in modo particolare il notebook MSI GS66 Stealth, che attualmente potete portarvi a soli 1.749€, rispetto agli usuali 2.099€ di listino, per un risparmio reale di 350 euro!

Il notebook gaming MSI GS66 Stealth è equipaggiato con un display 15,6″ IPS a risoluzione 1080p con una frequenza di aggiornamento pari a 360Hz, ideale per i giochi più frenetici, ma potete anche creare configurazioni multimonitor grazie all’uscita HDMI per aumentare la vostra produttività.

Ad animare il notebook gaming MSI GS66 Stealth è un processore Intel i7-11800H di undicesima generazione (Tiger Lake H), mentre la scheda grafica è una potente NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria GDDR6 che consente di ottenere buone prestazioni grafiche elevate anche con i titoli più moderni.

Per caricamenti veloci di giochi ed applicazioni, la compagnia ha deciso di installare sul notebook gaming MSI GS66 Stealth con un SSD NVME da 1TB. La scheda tecnica è completata da 16 GB di RAM DDR4, ed una nutrita serie di porte per collegare qualsiasi accessorio esterno, oltre ad una tastiera dotata di retroilluminazione.

Grazie al sistema di raffreddamento Cooler Booster Trinity+, il notebook gaming MSI GS66 Stealth è in grado di mantenere sotto controllo le temperature, nonostante il suo spessore ridotto, mentre l’autonomia è garantita dall’ampia batteria da 99,9Wh, la capacità massima consentita sui voli di linea.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.