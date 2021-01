Mouse, tastiere, cuffie ed altri accessori gaming Logitech a prezzi imperdibili su Amazon!

Il gigante dell’e-commerce Amazon ha lanciato una promozione davvero interessante che vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti a marchio Logitech, tra cui tastiere, mouse, cuffie e altri accessori con sconti davvero eccezionali. Inoltre, è attualmente attiva un’iniziativa tramite la quale avrete il 40% di sconto sull’abbonamento Xbox Game Pass per PC di tre mesi (17,99€ invece di 29.99€) acquistando un accessorio gaming idoneo. In seguito all’acquisto riceverete al vostro indirizzo e-mail un codice da riscattare obbligatoriamente entro 14 giorni dalla data di ricezione dell’articolo per avere lo sconto sull’abbonamento. Ricordiamo che ogni cliente può sfruttare la promozione solo una volta, la quale terminerà il prossimo 30 giugno alle ore 23:59.

Allo scopo di aiutarvi a scegliere quale accessorio acquistare, abbiamo preparato una selezione dei prodotti Logitech più interessanti, che trovate poco più in basso. Tra questi, segnaliamo in particolar modo il consistente sconto applicato sul volante da corsa Logitech G29 Driving Force con Pedali Regolabili, acquistabile a soli 229,99€, rispetto ai 409,90€ di listino. Compatibile con PS4, PS5, PS3 e PC, il dispositivo simula la sensazione di guidare un’auto reale, grazie alla tecnologia Force Feedback che replica alla perfezione le sterzate. A completare il volante, troviamo un numero consistente di pulsanti disposti in un modo facilmente raggiungibile, mentre la pedaliera è composta da tre pedali separati che corrispondono ad acceleratore, freno e frizione per un realismo davvero imbattibile.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

