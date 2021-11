Mouse gaming Logitech G903 Lightspeed ora a un prezzo imperdibile su Amazon!

Se state cercando una nuovo mouse gaming wireless di fascia alta che vi consenta un controllo accurato delle mostre azioni durante le vostre sessioni di gioco, oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon, in occasione delle sue offerte anticipate del Black Friday 2021, offre la possibilità di portarsi il mouse gaming Logitech G903 LIGHTSPEED a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il mouse gaming Logitech G903 LIGHTSPEED è equipaggiato con un sensore ottico avanzato HERO 25K in grado di offrire un tracciamento di precisione sino a 25.600 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione. Con una frequenza di aggiornamento di 1 ms e nessun trascinamento dei cavi, i giocatori possono godersi elevate prestazioni e un’assoluta libertà.

Il mouse gaming Logitech G903 LIGHTSPEED si adatta facilmente ad ogni tipologia di gioco ed utente grazie alla presenza di ben undici tasti programmabili, mentre la batteria dura fino a 140 ore con l’illuminazione LightSync RGB attiva e fino a 180 ore senza.

Il tensionamento meccanico dei pulsanti il mouse gaming Logitech G903 LIGHTSPEED garantisce un clic preciso ed un comando rapido, mentre il software proprietario Logitech G Hub si occuperà della gestione del mouse, permettendo di programmare i pulsanti con i comandi e le macro che preferite.

Solitamente il mouse gaming Logitech G903 LIGHTSPEED viene proposto a 149€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 84,98€, con uno sconto del 43%, pari a un risparmio reale di oltre 64€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare uno dei migliori mouse gaming in commercio a prezzo scontato!

