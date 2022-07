Mouse gaming, gli sconti migliori del Prime Day

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo delle incredibili offerte inerenti alle cuffie gaming, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

Tra i vari mouse gaming proposti a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare l’MSI Clutch GM41 Lightwight, che attualmente potete portarvi a casa al prezzo più basso di sempre, pari a soli 47,49€, rispetto agli usuali 84,90€ di listino, con uno sconto del 44% e un risparmio reale di oltre 37€.

Il mouse gaming MSI Clutch GM41 Lightweight è un mouse dal design simmetrico di media grandezza e pensato per i destrimani, vista la presenza di due tasti laterali unicamente nella parte sinistra del dispositivo. Il suo peso, pari a soli 65 grammi, è ben distribuito, tanto che abituarvi sarà davvero questione di pochi secondi.

Il mouse gaming MSI Clutch GM41 Lightweight è equipaggiato con il sensore PixArt PAW 3389, in grado di fornire 16.000 DPI di sensitività e 400 IPS di tracciamento per la massime prestazioni anche durante le partite più impegnative.

Sui lati del mouse gaming MSI Clutch GM41 Lightweight, così come sulla rotellina centrale, è presente una copertura gommata, così da avere un maggiore grip (in particolare, i sidegrip laterali hanno una trama a diamante che migliora ulteriormente la presa). Gli switch Omron, i quali garantiscono sino a 60 milioni di click, offrono un suono piuttosto deciso e mai invadente, oltre ad un’affidabilità assoluta.

