Mouse e cuffie gaming SteelSeries in forte sconto su Amazon!

Avete bisogno di un paio di nuove cuffie o mouse gaming a buon prezzo? Abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’interessante promozione che vi permette di avere tanti prodotti a marchio SteelSeries a prezzi assolutamente imperdibili.

Tra gli sconti che vogliamo evidenziare oggi, c’è quello relativo alle cuffie gaming SteelSeries Arctis 5, che attualmente potete portarvi a casa a soli 89,99€, rispetto agli usuali 129,99€ di listino, con uno sconto del 31% e un risparmio reale di 40€.

Le cuffie gaming SteelSeries Arctis 5 costituiscono la proposta di fascia media su filo della nota compagnia danese e sono compatibili con tutte le piattaforme sul mercato, da PC a console fino ai dispositivi mobili, che, grazie ai driver dello speaker S1, offrono un’esperienza sonora coinvolgente con una distorsione ridotta anche a volumi elevati.

Il comfort è affidato ai cuscinetti auricolari AirWeave, costituiti da materiali traspiranti ispirati all’abbigliamento degli atleti, ed all’archetto a sospensione, che consentiranno di giocare ininterrottamente per svariate ore al giorno senza accusare alcuna fatica ad orecchie e testa. Il peso, inoltre, è talmente ridotto da far dimenticare a chi le porta che le sta indossando.

Grazie al supporto della tecnologia DTS Headphone: X v2, potrete capire con precisione la direzione dalla quale provengono i colpi degli avversari, dandovi un vantaggio tattico non indifferente, mentre il microfono ClearCast retrattile bidirezionale con cancellazione del rumore, riconosciuto come uno dei migliori in ambito gaming, certificato Discord, completa l’offerta sonora di questo ottimo headset.

Si tratta di un’occasione eccezionale per ottenere degli ottimi accessori gaming risparmiando notevolmente sul loro prezzi di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante.

