Morto lo storico volto di SEGA Dreamcast, aveva 78 anni

Hidekazu Yukawa, ex direttore generale di SEGA of Japan, è deceduto a causa di una polmonite nel giugno del 2021.

La notizia della sua scomparsa è stata tenuta riservata per l’ultimo anno, ma è stata ora rivelata dal portale Yahoo. Yukawa aveva 78 anni.

Durante il periodo trascorso in SEGA, Yukawa è diventato una vera celebrità, soprattutto in Giappone: Hidekazu è stato infatti protagonista di una serie di spot televisivi per promuovere l’uscita della console Dreamcast, piattaforma di culto per tutti gli amanti del colosso giapponese.

Gli spot ebbero un grande successo tanto che il volto di Yukawa apparve persino sulla scatola dell’allora avveniristica console SEGA.

Per coloro che non sanno di cosa stiamo parlando, gli spot prendevano in giro la difficoltà di SEGA di competere con la PlayStation di Sony, ai tempi già molto celebre.

Il primo di questi spot vedeva Yukawa distrutto quando sente i bambini parlare al parco giochi di quanto SEGA sia ‘sfigata’.

Gli spot successivi vedono il Dreamcast finire sotto i riflettori, con Yukawa intento a vendere le console alla gente porta a porta, nonostante la sua posizione all’interno dell’azienda.

Una compilation video contenente tutti gli spot usciti nel corso degli anni è disponibile poco sotto, nel player dedicato.

Ci sono molte persone che lavorano dietro le quinte dei videogiochi che amiamo e che spesso non vengono riconosciute, ma non è sicuramente il caso di Yukawa.

La notorietà del direttore generale lo ha portato persino ad apparire in alcuni giochi pubblicati su console Dreamcast: un disco dimostrativo intitolato What’s Shenmue? è stato regalato ai fan che avevano preordinato Shenmue e vedeva Yukawa in un ruolo centrale, oltre al fatto che l’uomo è apparso anche nel DLC di Sonic Adventure.

Restando in tema, SEGA ha da poco presentato la sua prossima mini-console retrò: il Mega Drive 2. La piattaforma verrà lanciata il 27 ottobre 2022 e sarà dotata di 50 giochi.