Morto l’autore del romanzo di S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

Una brutta notizia ha colpito il mondo della letteratura internazionale, colpendo di sponda anche l’universo dei videogiochi: poche ore fa è infatti venuto a mancare Ivanov Sergey Nikolaevich, lead writer del primo capitolo della saga di S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl (2007).

Ivanov aveva solo 66 anni, ed è morto a causa di complicanze legate al COVID-19 (contratto alla fine del mese di novembre).

Nato a Kiev nel 1954, Ivanov si è sempre dimostrato essere un grande appassionato di letteratura sci-fi e fumetti del genere. Ispirato dalle opere dell’autore sovietico Boris Stern, Nikolaevich si è laureato in matematica alla National University di Donetsk e, dopo aver ottenuto un lavoro al V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of the National Academy of Sciences of Ukraine, iniziò a interessarsi alla scrittura.

I primi frutti del suo talento li abbiamo visti nel 1991, con S.T.A.L.K.E.R.: Oblivion Lost, divenuto negli anni successivi Shadow of Chernobyl. Stalker, film del 1979 diretto da Andrej Tarkovskij, fu realizzato proprio ispirandosi all’opera più nota di Nikolaevich.

La serie di videogiochi ha visto anche l’uscita di S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky, pubblicato dalla Valve Corporation via Steam nel 2008, seguito da S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (2009). Il vero sequel ufficiale, S.T.A.L.K.E.R. 2, dovrebbe vedere la luce nel corso del prossimo anno.

S.T.A.L.K.E.R. 2 offrirà un vasto mondo aperto completamente esplorabile senza alcuna interruzione, il tutto realizzato con l’ausilio dell’ormai diffusissimo motore grafico Unreal Engine 4. Il gioco vedrà la presenza di una storia non lineare, dove le nostre scelte influenzeranno avvenimenti sia nel breve che nel lungo periodo, ed avranno luogo nella zona di Chernobyl (e non solo).

La redazione di SpazioGames porge le più sentite condoglianze alla famiglia, ai colleghi e agli amici di Nikolaevich.