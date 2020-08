Anche l’industry dei videogiochi ricorda la morte di Chadwick Boseman

La giornata si è aperta purtroppo con una notizia davvero molto triste che non avremmo mai voluto battere: Chadwick Boseman, la star di Hollywood che ha interpretato icone americane come Jackie Robinson e James Brown, prima di affascinare il pubblico nei panni dell’eroe Marvel Black Panther, è morto venerdì scorso di cancro. Aveva solo 43 anni.

L’attore è morto nella sua casa di Los Angeles con la moglie Taylor Simone Ledward e i membri più cari della famiglia.

A Boseman era stato diagnosticato un tumore al colon quattro anni fa, riuscendo nonostante tutto a portare sullo schermo i film Marvel Studios amati da milioni di persone (inclusi Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, dove il personaggio di T’challa appare in alcuni brevi ma importanti cameo).

Nonostante la star non abbia mai veramente preso parte a un videogioco di successo, né in veste di doppiatore né nei panni di attore per il mocap, l’industry ha deciso di omaggiare il Re del Wakanda con alcun post via social. Poco sotto, trovate i post degli account ufficiali di Xbox e Obsidian.

Anche Troy Baker, doppiatore di Joel in The Last of Us Parte II e di Hulk in Marvel’s Avengers, ha ricordato Boseman con un post via Twitter, così come Ed Boon, lo storico creatore della saga di Mortal Kombat.

The impact, stoicism and grief found in the immense wake of his passing is a beautiful epitaph.

Wakanda forever.

Rest in Power, #chadwickboseman — Troy Baker is a Relater (@TroyBakerVA) August 29, 2020

L’impatto, lo stoicismo e il dolore ravvisabili dopo la sua scomparsa sono un bellissimo epitaffio. Wakanda forever. Rest in Power.

Like Christopher Reeve…. @chadwickboseman was one of the very few actors who not only embodied but REDEFINED the hero he portayed. #BlackPanther #RIP pic.twitter.com/ysW9xuqhwU — Ed Boon (@noobde) August 29, 2020

Come Christoper Reeves [il Superman negli anni ’80, n.d.R.], Chadwick Boseman è stato uno di quegli attori in grado di ridefinire l’eroe che ha interpretato.

Ultimo ma non meno importante, Cory Barlog – director di God of War per SIE Santa Monica Studio – rattristato dalla scomparsa dell’attore.

this is so sad. rest in power.🖤 https://t.co/qbdjLu8K7Q — Cory Barlog 🖖 (@corybarlog) August 29, 2020

Questa è davvero molto triste. Rest in Power.

La redazione di SpazioGames fa le più profonde e sentire condoglianze alla famiglia di Chadwick, un attore straordinario in grado di lasciare un segno indelebile nel mondo dei cinecomic Marvel (e non solo).